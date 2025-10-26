Východniari počas Európskeho týždňa mobility viac cestovali autobusom, zdarma získali vyše tisíc dopravných kariet

Počas tohtoročného Európskeho týždňa mobility (ETM) si obyvatelia východného Slovenska bezplatne vybavili spolu 1 276 dopravných kariet na regionálnu autobusovú dopravu.
Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho krajaDaša Jeleňová, zároveň v tomto období autobusmi v Prešovskom a Košickom kraji cestovalo takmer 850-tisíc cestujúcich, čo je výrazný nárast oproti bežnému týždňu.
Motivácia cestujúcich
Košický samosprávny kraj (KSK) a PSK dlhodobo podporujú využívanie verejnej dopravy a v rámci ETM od 16. do 22. septembra motivovali cestujúcich bezplatným vydávaním dopravných kariet. Tie umožňujú rýchlejšie platenie a výhodnejšie cestovné oproti hotovosti.
„Väčšina cestujúcich už dnes platí dopravnou kartou, chceli sme však prilákať aj nových. Počas Európskeho týždňa mobility sme zdarma vydali 1 276 kariet a viac ako tisíc cestujúcich si k nim zakúpilo predplatné lístky. Predplatné je najvýhodnejšie pre tých, ktorí využívajú autobus denne,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Záujem o autobusovú dopravu výrazne vzrástol
V Košickom kraji bolo zdarma vydaných 634 kariet, v Prešovskom 916. Najviac ich vydal dopravca Eurobus so 476 kartami, nasledoval SAD Prešov, ktorý vydal 414 kariet. Väčšina cestujúcich si karty vybavila osobne v zákazníckych centrách dopravcov, kde si po ňu prišlo 1 128 ľudí. Ďalších 148 využilo online e-shop. Počas ETM zaplatilo za cestu dopravnou kartou 78 percent cestujúcich, zvyšní využili hotovosť alebo platbu bankovou kartou.
Záujem o autobusovú dopravu v týždni mobility výrazne vzrástol. Počas ETM cestovalo autobusmi viac ako 848-tisíc ľudí, kým týždeň predtým ich bolo vyše 678-tisíc a týždeň po počet presiahol 788 500 cestujúcich. „Teší nás, že východniari počas týždňa mobility naozaj dávali prednosť verejnej doprave, a že zvýšený záujem pretrval aj po jeho skončení,“ dodal predseda PSK Milan Majerský.