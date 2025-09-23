ZSSK odmenila traťovým lístkom cestujúcich, ktorí si namiesto auta zvolili ekologickú možnosť vlaku

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) počas Európskeho týždňa mobility ocenila cestujúcich, ktorí namiesto auta zvolili vlak. Do súťaže na sociálnych sieťach sa mohli zapojiť všetci, ktorí zaslali fotografiu svojho odparkovaného auta ako symbolu ekologickej voľby. ZSSK vyžrebovala dvoch výhercov, ktorí získali mesačný traťový lístok podľa vlastného výberu.
Traťový lístok umožňuje cestovať na konkrétnej trati do 210 kilometrov a prináša úsporu až do 50 percent z ceny cestovného. Je dostupný vo forme týždenného alebo mesačného, jednosmerného či obojsmerného. ZSSK ho ponúka online cez web, aplikáciu IDeme vlakom alebo v pokladniciach. „Sme radi, že sme vďaka atraktívnej výhre dokázali upriamiť pozornosť verejnosti na praktické a ekologické výhody cestovania vlakom. Veríme, že víťazi našej súťaže budú vo svojom ekologickom životnom štýle pokračovať aj ďalej a inšpirujú ďalších,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
Podľa ZSSK vlaková doprava nie je len pohodlná, ale aj šetrná k životnému prostrediu. V minulom roku sa vďaka vlakom podarilo ušetriť približne 300-tisíc ton emisií oxidu uhoľnatého (CO₂). Spoločnosť, ako najväčší poskytovateľ elektromobility na Slovensku, ročne prepraví viac ako 70 miliónov cestujúcich, z toho 50 miliónov elektrickými vlakmi. Denne vypraví viac ako 1 800 vlakov a prepraví okolo 200-tisíc ľudí.