Začína sa Európsky týždeň mobility, Košičania si tak môžu vybaviť čipovú dopravnú kartu bez poplatku

Začína sa Európsky týždeň mobility (ETM), Košičania si počas neho môžu vybaviť bezkontaktnú čipovú dopravnú kartu bez poplatku. Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), metropola východu sa v dňoch 16. až 19. septembra 2025 zapája do ETM.
Udržateľné formy dopravy
Podujatie každý rok propaguje udržateľné formy dopravy a podporuje využívanie verejnej osobnej dopravy. DPMK sa do kampane zapája ponukou vydania bezkontaktnej čipovej dopravnej karty bez poplatku.
Cestujúca verejnosť ju môže získať na predajných miestach na Roosveltovej 3 a Bardejovskej 6 v Košiciach. Určená je cestujúcim, ktorí si alebo zakúpia predplatný cestovný lístok z ponuky DPMK, alebo nabijú elektronickú peňaženku na karte minimálne vo výške 30 eur.
Častejšie využívanie MHD
„Naším cieľom je motivovať obyvateľov Košíc k častejšiemu využívaniu verejnej dopravy, ktorá je ekologickejšia, rýchlejšia a pohodlnejšia. Čipová karta prináša cestujúcim moderný spôsob platenia cestovného a zjednodušuje celý proces cestovania,“ uviedol DPMK.
Košičanov vyzval, aby sa pridali k tým, ktorí využívajú ekologickú mestskú dopravu a prispievajú tak k čistejšiemu a zdravšiemu mestu.