Bratislava sa zapája do Európskeho týždňa mobility súťažou, získať môžete ročnú električenku

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) sa do aktuálneho ročníka Európskeho týždňa mobility (ETM) zapája súťažou pre cestujúcich. Ako informuje hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová, do súťaže bude zapojený každý cestujúci, ktorý od 16. do 22. septembra pocestuje v IDS BK s elektronickým lístkom.
„Súťažia nielen cestujúci, ktorí si počas ETM zakúpia akýkoľvek jednorazový cestovný lístok platný v IDS BK (s výnimkou batožinového lístka), mysleli sme aj na pravidelných cestujúcich, ktorí majú predplatný cestovný lístok, teda električenku,“ poznamenala Vozárová s tým, že automaticky sú zapojení tí, ktorí majú električenku platnú minimálne jeden deň v danom týždni. Každá električenka bude zaradená do súťaže toľkokrát, koľko dní platnosti má počas ETM.
Súťaž sa týka len elektronických lístkov a nerozhoduje, či si ich cestujúci kúpi na čipovú kartu, v mobilnej aplikácii IDS BK alebo na platobnú kartu. Zapojení sú aj cestujúci, ktorí si lístky kupujú prostredníctvom TAPNI SA. Do súťaže nie sú zaradení cestujúci so SMS lístkom ani SeniorPasom. Súťaží sa o ročný sieťový predplatný cestovný lístok vrátane zóny 190. Žrebovanie sa uskutoční dňa 15. októbra, vyžrebovaní budú traja cestujúci.
V rámci ETM budú zástupcovia BID súčasťou podujatia s názvom Ministerstvo dopravy SR deťom. Podujatie sa uskutoční 19. septembra na parkovisku ministerstva dopravy, kde bude inštalované mobilné detské dopravné ihrisko. BID na podujatí predstaví aktivity v rámci projektu Active2Public Transport, ktoré majú za cieľ lepšie prepojenie verejnej dopravy s cyklistikou a pešou chôdzou. Deti si budú môcť vyskúšať skladací bicykel, aký využívajú dobrovoľníci v rámci aktivity Doprajte svojmu autu oddych!