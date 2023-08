Vlaky medzi Košicami a Budapešťou nahradí autobusová doprava, dôvodom je dvojdňová výluka 

Dočasné obmedzenia v železničnej doprave pocítili cestujúci na medzinárodnej trase medzi Košicami a Budapešťou. Dôvodom je dvojdňová výluka pre rekonštrukčné práce na slovenskej infraštruktúre pri hraniciach s Maďarskom.

Náhradná autobusová doprava

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) po štvrtku aj v piatok 25. augusta zaviedla v pohraničnom úseku Košice – Hidasnémeti a späť náhradnú autobusovú dopravu. Ako informuje na svojom portáli, týka sa to šiestich spojov EC vlakov spájajúcich východoslovenskú metropolu s Budapešťou na Východnej stanici (Keleti pályaudvar).

Autobusy z Košíc do Hidasnémeti majú odchod spred železničnej stanice namiesto troch vlakov o 9:41, 11:41 a 13:41.

„Náhradné autobusy v smere do Hidasnémeti nebudú zo ŽST Košice odchádzať v čase pravidelného odchodu vlakov, ale o 20 minút skôr, tak aby v ŽST Hidasnémeti bol zabezpečený plynulý prestup do kmeňovej súpravy vlaku smer Budapest Keleti,“ upozornila ZSSK.

V smere do Košíc čakajú autobusy v stanici Hidasnémeti príchod vlaku EC z Budapešti.

Viac ako 3-hodinová cesta

Pohraničný traťový úsek Košice – Hidasnémeti má dĺžku 28 kilometrov. Z Košíc do Budapešti cez uvedený hraničný priechod jazdí sedem spojov EC vlakov Hornád v dvojhodinových intervaloch s odchodmi od 6:01 do 18:01.

V opačnom smere premáva rovnaký počet vlakov s tým istým intervalom, príchody do Košíc majú od 10:03 do 22:03. Priame vozne sú na maďarskom úseku medzi Budapešťou a Hidasnémeti. Cesta vlakom z Košíc do Budapešti podľa cestovného poriadku trvá 3 hodiny 34 minút, opačne 3 hodiny 38 minút. Z Košíc do Hidasnémeti aj späť je to 22 minút v oboch smeroch.