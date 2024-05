Diaľničný tunel Bôrik na D1 plánujú viackrát uzavrieť, dôvodom je jarná údržba a známe sú už aj obchádzky

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v jarnej údržbe prácami v diaľničnom tuneli Bôrik na úseku D1 medzi križovatkami Poprad, Západ a Mengusovce. Ten bude spolu s tunelom v nasledujúcich dňoch pre motoristov viackrát uzavretý od večera do rána. Prvá uzávera je od utorka od 20:00 v ľavej rúre tunela v smere na Žilinu a od 20:30 aj v pravej rúre v smere na Prešov, pričom v oboch rúrach trvá do stredy do 6:00.

V rovnakých časoch od večera do rána, teda 10 hodín, resp. 9,5 hodiny, budú obe rúry v tuneli Bôrik zatvorené aj zo stredy 15. mája na štvrtok 16. mája, ako aj zo štvrtka na piatok 17. mája. Rezervný termín uzávery je v tom istom čase o týždeň, z utorka 21. mája na stredu 22. mája.

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť

„Obchádzková trasa v uvedenom časovom intervale povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Polícia žiada vodičov, aby počas uzávierok boli trpezliví a ohľaduplní, vzali do úvahy zmeny v premávke a dodržiavali dopravné značenia.

Tak môžu minimalizovať riziko nehôd a chránili seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Lepším plánovaním jednotlivých údržbových prác sú podľa diaľničiarov súčasné uzávery v porovnaní s minulými rokmi o pár desiatok hodín kratšie.

Tunel dlhý takmer kilometer

„Práce sú nastavené tak, aby servis prebiehal počas nočných hodín a čo v najmenšej miere ovplyvňoval motoristov,“ informovala NDS. Tuneloví experti podľa nej každoročne vyhodnocujú reálne trvanie naplánovaných uzáver tunelov a tým sa snažia optimalizovať čas ich trvania.

Tunel Bôrik je dlhý takmer tisíc metrov, vedie pod rovnomenným vrchom v Kozích chrbtoch. Výstavba tunela sa začala v júni 2006, prerazili ho v decembri 2007 a v prevádzke je od decembra 2009, teda takmer 14,5 roka. V rámci aktuálnej druhej časti jarnej údržby od 3. mája do 12. mája boli tieto práce postupne v piatich tuneloch – Šibenik na D1 Jánovce – Jablonov, Svrčinovec a Poľana na D3 Svrčinovec – Skalité, Žilina a Ovčiarsko na D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Na pláne je aj údržba Braniska

Po Bôriku bude nasledovať údržba v tuneloch Branisko na D1 medzi Beharovcami a Fričovcami od 17. mája od polnoci do 22. mája do 18:00, Považský Chlmec na D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno od 23. mája od 12:00 do 26. mája do 12:00 a v podjazde Lučivná na D1 Važec – Mengusovce 22. júna v ľavej rúre, 23. júna v pravej rúre od 8:00 do 18:00.

Prvá časť jarnej údržby bola od 11. apríla postupne do 28 apríla v štyroch tuneloch – Horelica na D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, Sitina na bratislavskom úseku D2, Bikoš na severnom obchvate Prešova na R4 a Prešov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh.