Vlaky medzi Komárnom a Veľkým Mederom nahradili autobusy, dôvodom sú rekonštrukčné práce

Železničnú dopravu na traťovom úseku Komárno – Veľký Meder v pondelok od rána obmedzili rekonštrukčné práce. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tam z tohto dôvodu zaviedla náhradnú autobusovú dopravu za šesť dotknutých vlakov približne na sedem hodín.

Národný osobný dopravca na svojom portáli informoval, že výluka na spomínanom úseku v rámci trate Bratislava – Komárno sa začala spojom Bratislava hl.st. 6:03 – Veľký Meder 7:34 – Komárno 8:11 a skončí sa popoludní spojom Komárno 13:40 – Veľký Meder 14:18 – Bratislava 15:53.

Dôvodom je rekonštrukcia

Náhradné autobusy za vlaky jazdia po trase Veľký Meder – Bodza – Zemianska Olča – Okoličná na Ostrove – Horná Zlatná – Zlatná na Ostrove – Komárno, Nová Stráž – Komárno, závody – Komárno a opačne. Rekonštrukčné práce na úseku Komárno – Veľký Meder boli podľa železničiarov avizované v pondelok od 8:10 do 13:40.

Železničnú dopravu na tomto úseku obmedzili výluky už minulý týždeň od 2. do 6. októbra. Traťový úsek Komárno – Veľký Meder má 31 kilometrov, celá trať Bratislava – Komárno je dlhá 100 kilometrov.

Rekonštruujú aj v Rakúsku

Vlaky REX z Hlavnej stanice v Bratislave do Viedne od 9. októbra do 14. novembra premávajú iba do pohraničného Marcheggu. V úseku Marchegg – Schönfeld Lassel, ako aj Marchegg – Gänserndorf je zavedená náhradná autobusová doprava podľa osobitného cestovného poriadku rakúskeho dopravcu Österreichische Bundesbahnen (ÖBB). Dôvodom výluky sú rekonštrukčné práce u rakúskych susedov v okolí Marcheggu.

Vlaky na linke Bratislava hl. st. – Marchegg sú určené výhradne pre cestujúcich do a z Marcheggu a okolia, čomu je prispôsobená aj ich kapacita. Do Viedne možno ísť vlakmi zo stanice Bratislava-Petržalka cez Kittsee, ako aj IC vlakom z Košíc a Bratislavy či vlakom na linke Bratislava – Zürich.

Úplne vylúčenie vlakovej dopravy

Cestujúci vlakmi medzi Bratislavou a Zürichom musia od 9. októbra do 6. novembra počítať s úplným vylúčením vlakovej dopravy na rakúsko-švajčiarskom úseku Őtztal – Sargans. Správca železničnej dopravnej cesty v Rakúsku ÖBB Infra na úseku realizuje rekonštrukčné práce.

V dôsledku výluky sú všetky vlaky na linke Viedeň – Zürich vrátane vlaku RJX 160 Bratislava – Zürich a vlaku RJX 167 Zürich – Bratislava v uvedenom úseku nahradené autobusovou dopravou. Cestujúci do a z Zürichu prestúpia v stanici Sargans do a z náhradného vlakového spoja švajčiarskeho dopravcu SBB v úseku Sargans – Zürich a opačne.

Informácie o aktuálnych výlukách sú zverejnené na www.zssk.sk/vyluky/.