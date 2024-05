Hokejový šampionát priťahuje oveľa viac ľudí do vlakov, päť zo siedmich špeciálov na zápasy Slovenska je vypredaných (video)

Záujem o cestovanie po železniciach zo Slovenska do Ostravy v týchto dňoch výrazne vzrástol. A to aj o pravidelné spojenia okrem špeciálnych spiatočných vlakov z Košíc do tohto tretieho najväčšieho mesta Českej republiky a sídla Moravskosliezskeho kraja.

Pre agentúru SITA to potvrdila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s tým, že na začínajúcich sa majstrovstvách sveta v hokeji u našich západných susedov hrajú reprezentanti Slovenska práve v ostravskej B-skupine.

Mimoriadny záujem

„O lístky na vlaky, mimo mimoriadnych vlakov, smerujúce do Ostravy je citeľne vyšší záujem. Podľa doterajších čísel hovoríme o minimálne päťnásobnom zvýšení záujmu o cestovanie do Ostravy ako v porovnateľné dni v mesiaci máj,“ uviedol hovorca ZSSK Dominik Drevický.

O spomínané mimoriadne vlaky z východu Slovenska za hokejom do Ostravy je podľa národného vlakového dopravcu mimoriadny záujem. Päť z plánovaných siedmich týchto špeciálov na zápasy Slovákov v skupine je už vypredaných, voľné sú už len miesta vo vlaku na stretnutia s Kazachstanom 12. mája a s Poľskom 15. mája.

Vyše 400 miest

ZSSK v spolupráci s Českými dráhami vypravila v piatok prvý mimoriadny vlak pre hokejových fanúšikov na zápas Slovensko – Nemecko. Po otváracom piatkovom dueli v Ostrave sa vlak vracia v noci do Košíc.

„Kapacita každého mimoriadneho vlaku je 434 miest na sedenie,“ priblížil Dominik Drevický. Súprava je okrem rušňa zložená zo šiestich klimatizovaných vozňov 2. triedy na sedenie (5 veľkopriestorových a 1 kupé vozeň) a spoločenského vozňa, kde sa cestujúci môžu osviežiť drobným občerstvením a nápojmi.