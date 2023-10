V okolí Marcheggu chystajú rekonštrukciu železnice, výluka ovplyvní vlaky z bratislavskej hlavnej stanice do Viedne

Vlaky REX z Hlavnej stanice v Bratislave do Viedne budú od 9. októbra do 14. novembra premávať iba do pohraničného Marcheggu.

V úseku Marchegg – Schönfeld Lassel, ako aj Marchegg – Gänserndorf bude zavedená náhradná autobusová doprava podľa osobitného cestovného poriadku rakúskeho dopravcu Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

Kapacita vlakov bude obmedzená

Dôvodom výluky sú rekonštrukčné práce u rakúskych susedov v okolí Marcheggu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že vlaky na linke Bratislava hl. st. – Marchegg sú určené výhradne pre cestujúcich do a z Marcheggu a okolia, čomu bude prispôsobená aj ich kapacita.

„Cestujúcim do Viedne odporúčame použiť vlaky REX zo a do stanice Bratislava-Petržalka, vlaky IC 44 a 45 alebo RJX 160 a 167 zo stanice Bratislava hl. st.,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Cez Kitsee bez obmedzení

Vlaky na trase Bratislava-Petržalka – Kittsee – Viedeň, ako aj priame vlaky IC Košice – Bratislava – Viedeň a späť, a vlaky Bratislava – Zürich budú premávať bez obmedzení.

„Pre presun cestujúcich v úseku staníc Bratislava hl. st. a Bratislava-Petržalka odporúčame využiť linku MHD č. 93,“ dodal Kováč s tým, že to trvá zhruba 10 minút. Informácia o výluke je zverejnená aj na webe ZSSK v časti výluky.

ZSSK a ŐBB sa ospravedlňujú cestujúcim za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.