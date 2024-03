Veľkonočné posilové vlaky premávajú aj cez víkend, ZSSK najviac z nich vypraví v pondelok

Cestujúci môžu využiť veľkonočné posilové diaľkové vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj po oba víkendové dni 30. a 31. marca a tiež v pondelok 1. apríla.

V sobotu ráno mali k dispozícii navyše rýchlik Tatran s plánovaným odchodom zo Žiliny 6:32 a s príchodom do Košíc 9:53. V ten istý deň popoludní idú dva rýchliky Považan z Bratislavy Hlavnej stanice do Žiliny – z hlavného mesta majú odchod 13:55, 15:55, s príchodom do centra severného Slovenska 16:30, 18:30.

Rovnaký cestovný poriadok aj v nedeľu

Národný osobný dopravca v sobotu večer vypraví naviac ešte jeden rýchlik Považan na linke Bratislava – Trenčín, ten podľa cestovného poriadku odchádza o 19:55, do mesta na strednom Považí prichádza o 21:20.

Kto sa rozhodne cestovať po železnici v nedeľu, môže sa odviezť tými istými štyrmi posilovými rýchlikmi na uvedených trasách a v rovnakom čase. Samozrejme, na presun po Slovensku možno okrem pridaných vlakov využiť aj ostatné rýchliky a expresy.

ZSSK pre zvýšený záujem cestujúcich v súvislosti s veľkonočnými sviatkami vypraví počas piatich dní od 28. marca do 1. apríla celkovo 27 posilových vlakov, z toho 5 expresov a 22 rýchlikov.

Náhradná autobusová doprava do Humenného

Vo štvrtok mohli ľudia cestovať štyrmi takýmito vlakmi z hlavného mesta, pričom jeden išiel do Prešova s pokračovaním v náhradnej súprave do Nižného Hrabovca a ďalej s náhradnou autobusovou dopravou do Humenného. Dôvodom je pokračujúca elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné.

Ďalšie tri vlaky smerovali do Zvolena, Košíc a Žiliny. V piatok sa vydalo na cestu päť rýchlikov naviac – dva zo Žiliny do Bratislavy, Košíc a tri z Bratislavy, z toho dva do Žiliny a jeden do Trenčína.

Najviac posilových vlakov v pondelok

Najviac posilových vlakov ZSSK počas veľkonočných sviatkov pôjde v pondelok. Cestujúci sa budú môcť v tento deň odviezť desiatimi diaľkovými spojmi navyše.

Štyri vyrazia z Bratislavy popoludní do Prievidze, Žiliny (dva spoje) a večer do Vrútok, zo Žiliny odídu dva – ráno do Košíc, večer do Bratislavy. Zvyšné štyri vlaky zamieria popoludní z východu a stredu Slovenska do hlavného mesta, a to z Košíc, Humenného, resp. Prešova, zo Zvolena a z Prievidze.

ZSSK zároveň v tomto období k 20 IC vlakom medzi Bratislavou či Viedňou a Košicami pridala 28 vozňov. Od stredy do piatka išlo s jedným alebo dvoma vozňami naviac spolu štrnásť týchto vlakov. V pondelok budú mať dva IC vlaky o dva vozne viac, v utorok pôjdu dve súpravy s jedným a dve s dvoma pridanými vozňami.