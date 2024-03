Vlaková doprava bude počas Veľkej noci posilnená, ZSSK upozorňuje cestujúcich na riziko incidentov

Počas veľkonočných sviatkov bude posilnená vlaková doprava o 27 vlakov a bude zvýšená aj kapacita 20 InterCity (IC) vlakov o 28 vozňov. Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) s tým, že obsadenosť všetkých najvyťaženejších vlakov počas sviatkov je už 82 percent. Kompletný zoznam posilových vlakov a IC vlakov s extra kapacitou nájdu cestujúci na webe ZSSK v aktualitách.

ZZSK súčasne upozorňuje, že sviatočné obdobia sú súčasne najrizikovejšie, čo sa týka incidentov, a to nielen pre zvýšený počet cestujúcich, ale aj pre častejšie cestovanie pod vplyvom alkoholu. Železničná spoločnosť v tejto súvislosti pripomína kampaň #slusnevlakom a dodržiavanie jednoduchých zásad pre príjemné a bezpečné cestovanie.

Neriskujte pokutu

Prvou zásadou je ohľaduplnosť.

„Cestujme zodpovedne. Buďme pozorní, chráňme seba i zdravie ostatných. Správajme sa ohľaduplne a miesta vyhradené pre seniorov či rodiny s deťmi uvoľnime bez vyzvania,“ uviedla železničná spoločnosť a pokračovala, že nie je potrebné ani riskovať pokutu a odporúčajú necestovať bez lístka.

„Môžete si ho kúpiť pred nástupom priamo cez mobil alebo priamo v mobilnej aplikácii Ideme Vlakom pohodlne a rýchlo, 24 hodín denne 7 dní v týždni,“ odporúča ZSSK.

Dbajte na čistotu a poriadok

Súčasne žiadajú cestujúcich, aby dbali na čistotu a poriadok.

„Nevykladajme si nohy na batožinu ani na sedadlá. Pozor na odrobinky, odpadky a žuvačky. Sú na to určené koše,“ doplnila železničné spoločnosť, ktorá neodporúča brať si do vlakov ani aromatické jedlá, čo by mohlo obťažovať cestujúcich.

Aj na toaletách vo vlakoch je potrebné udržiavať čistotu. Rovnako cestujúcich vyrušuje nadmerný hluk, preto ZSSK odporúča telefonovať, sledovať videá či počúvať hudbu diskrétne.

ZSSK upozorňuje na vandalizmus

Veľkým problémom je tiež poškodzovanie vlakov, preto ZSSK upozorňuje aj na vandalizmus. Železničná spoločnosť vyzvala cestujúcich, aby si dávali pozor na veci. V prípade, že si cestujúci niečo vo vlaku zabudne, je potrebné sa obrátiť na Kontaktné centrum ZSSK.

Ako informuje ZSSK, pri medziročnom porovnaní evidujú pokles incidentov vo vlakoch o necelých 4,8 percenta, no pri zvýšenom počte prepravených.

Zvýšený monitoring vlakov

„V roku 2023 pri prepravení 71,7 milióna cestujúcich ich bolo 1 119. Zatiaľ čo v roku 2022 pri 67,2 milióna cestujúcich ZSSK registruje 1 172 incidentov,“ spresnila železničná spoločnosť a informovala, že pre elimináciu rizík a zaistenie bezpečnosti cestujúcich zvýšia monitoring vlakov kontrolórmi prepravy.

ZSSK navyše spolupracuje aj s políciou, SBS a využíva aj kamery. Pri akomkoľvek incidente dopravca vyzýva cestujúcich, aby sa neváhali obrátiť na vlakový personál, ktorý je pripravený na riešenie a zvládnutie mimoriadnych situácií či stretov s konfliktnými cestujúcimi, prípadne priamo na linku polície 158 či infolinku ZSSK 18 188.