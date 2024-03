Pre úpravu železníc na gemerskom úseku je obmedzená doprava, výluka sa dotýka rýchlikov na trati Zvolen - Košice

Železničná doprava na južnej trati Zvolen – Košice je od 25. do 28. marca čiastočne obmedzená. Príčinou štvordňovej výluky je úprava infraštruktúry na gemerskom úseku Rožňava – Plešivec.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na svojom portáli informovala, že za dva dotknuté rýchliky Gemeran na tomto úseku zavádza náhradnú autobusovú dopravu. Ide o rýchliky jazdiace medzi Košicami a Zvolenom.

Spoje náhradnej dopravy

Náhradná doprava na časti trasy medzi Rožňavou a Plešivcom je od pondelka do štvrtka zabezpečená za rýchliky s odchodmi z Rožňavy 10:16, z Plešivca 10:25 smerom do Zvolena a opačne z Plešivca 11:36, z Rožňavy 11:47 smerom do Košíc.

Jeden z týchto rýchlikov má plánovaný odchod z Košíc 9:22 a príchod do Zvolena 12:32, druhý odchádza zo Zvolena 9:25, s príchodom do Košíc 12:44.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 15 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ uviedla ZSSK.

Dotknutý úsek

Úsek Rožňava – Plešivec má 13 kilometrov, je súčasťou trate Zvolen – Košice dlhej 230 kilometrov. Na trase medzi Zvolenom a Košicami premáva spolu dvanásť spojov rýchlikov Gemeran v oboch smeroch.

Z Košíc odchádza na tejto linke šesť spojov od 5:22 do 17:22, do Zvolena prichádzajú, ak idú načas, od 8:32 do 20:32. Zo Zvolena má šesť týchto vlakov plánovaný odchod od 5:25 do 19:25, do Košíc majú príchod od 8:44 do 22:44.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.