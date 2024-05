NDS po rokoch uzavrela zmluvu na nový mýtny IT systém, verejné obstarávanie trvalo takmer tri a pol roka

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrela roky meškajúce verejné obstarávania na vytvorenie mýtneho IT systému a na mýtne služby.

Ako vo štvrtok informovala, podpísala zmluvu s víťazom tendra na nové mýto, s českou spoločnosťou CzechToll, ktorá spomedzi troch uchádzačov navrhla najnižšiu cenu 13,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Nový mýtny systém bude spravovať NDS

Podľa diaľničiarov je to ďalší míľnik na ceste k znižovaniu celkových nákladov na výber mýta. Nový mýtny systém, na rozdiel od súčasného, bude spravovať priamo NDS, vďaka čomu získa kontrolu nad riadením výberu mýta. Verejné obstarávanie na nový mýtny systém trvalo od decembra 2020, teda približne tri a pol roka.

„Naposledy bol tender vyhodnotený koncom roka 2023. Podpísanie zmluvy však nebolo možné. Na základe námietky jedného z uchádzačov sa tendrom zaoberal Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Až koncom marca 2024 úrad konanie o námietke zastavil,“ priblížila NDS.

Schvaľovací proces zmluvy

Následne v zrýchlenom režime prebehli konzultácie a schvaľovací proces zmluvy, aby ju mohla čo najskôr podpísať. Podľa nového vedenia NDS je aktuálne nastavenie nákladovosti pri výbere mýta nevyhovujúce. Preto jednou z kľúčových priorít spoločnosti je dotiahnuť všetky kroky, aby náklady na výber mýta klesli na najnižšiu možnú úroveň.

„Vďaka tomu sa za posledných päť mesiacov pre zníženie nákladov na mýto spravilo viac ako za predchádzajúce roky,“ tvrdia diaľničiari.

Opakovaná súťaž na mýtne služby

NDS uzatvorila aj opakovanú súťaž na mýtne služby za 28,7 milióna eur bez DPH, v ktorom opakovane uspel s najnižšou ponukou CzechToll. Ten zabezpečuje výber mýta v Česku a je sesterskou spoločnosťou SkyToll-u, ktorý pre NDS vyberá mýto na Slovensku.

Diaľničiari po uzavretí kontraktov s českou firmou pokračujú v krokoch na maximalizáciu výnosov z využívania diaľnic a rýchlostných ciest. Začiatkom tohto roka prevzali predaj diaľničných známok, v marci podpísali zmluvy so štvoricou medzinárodných poskytovateľov európskej služby elektronického výberu mýta (EETS), čím sa Slovensko otvorilo konkurencii pri výbere mýta.

„Zdedený stav v kombinácii s námietkou podanou na Úrad pre verejné obstarávanie spôsobili, že NDS je aktuálne v situácii, kedy musí naposledy predĺžiť zmluvu na výber mýta so súčasným národným poskytovateľom,“ oznámila.

Lehota na dodanie mýtneho systému

SkyToll teda bude pokračovať v poskytovaní služby výberu mýta. V podmienkach verejného obstarávania z roku 2020 je lehota na dodanie nového mýtneho IT systému určená na 15 mesiacov od podpísania zmluvy.

„Úspešný uchádzač sa zaviazal dokončiť systém o dva mesiace skôr. Skrátenie lehoty je významné vzhľadom na ďalšie kroky,“ podotkla NDS.

Nový mýtny systém by tak mal byť dodaný v polovici budúceho roka.

Testovanie a zavedenie systému do prevádzky

„K lehote na vytvorenie IT systému je totiž nevyhnutné prirátať dobu na jeho testovanie, na zavedenie systému do prevádzky, ale aj na plošnú výmenu palubných jednotiek, ktoré nebudú kompatibilné s novým IT systémom,“ dodala NDS.

Podľa nej je v súčasnosti najzodpovednejším riešením mýtnu otázku už po rokoch konečne uzavrieť. Preto realizuje všetky kroky, aby v roku 2026 dosiahla maximálne možné zníženie nákladov na mýto.