Viaceré vlaky medzi Košicami a Budapešťou jazdia s obmedzeniami, nahrádzajú ich autobusy

Cestujúci v medzištátnej železničnej doprave medzi Košicami a Budapešťou musia 25. a 26. marca počítať s dočasnými obmedzeniami. Dôvodom výluky v pondelok a utorok na 28-kilometrovom pohraničnom úseku s Maďarskom Košice – Hidasnémeti je úprava infraštruktúry.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) na svojom portáli informovala, že sa to týka šiestich EC vlakov Hornád jazdiacich z Košíc do Budapešti na Východnú stanicu (Keleti pályaudvar) a opačne. Obmedzenie na spomínanom úseku počas oboch dní trvá päť hodín zhruba od 9:30 do 14:30.

Odchod o 20 minút skôr

Náhradná autobusová doprava z Košíc do Hidasnémeti odchádza spred železničnej stanice miesto troch dotknutých vlakov v tomto smere.

„Náhradné autobusy v smere do Hidasnémeti nebudú zo ŽST Košice odchádzať v čase pravidelného odchodu vlakov, ale o 20 minút skôr tak, aby v ŽST Hidasnémeti bol zabezpečený plynulý prestup do kmeňovej súpravy vlaku smer Budapest Keleti,“ upozornila ZSSK. V smere do Košíc čakajú autobusy v stanici Hidasnémeti príchod vlaku EC z Budapešti.

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou v smere do Košíc môže byť 15 minút,“ dodal národný dopravca.

Šesť dotknutých vlakov má bežne odchod z Košíc 10:01, 12:01, 14:01 a z Hidasnémeti opačne 9:27, 11:27, 13:27. Prvé tri z týchto spojov majú podľa cestovného poriadku príchod do Budapešti 13:47, 15:47, 17:47. Ďalšie tri odchádzajú z Budapešti 6:25, 8:25, 10:25, do Košíc prichádzajú 10:03, 12:03, 14:03.

Sedem spojov v dvojhodinových intervaloch

Z Košíc do Budapešti cez Hidasnémeti a Miskolc jazdí sedem spojov EC vlakov Hornád v dvojhodinových intervaloch s odchodmi od 6:01 do 18:01. Do Budapešti majú príchod od 9:35 do 21.35. V opačnom smere premáva rovnaký počet vlakov s tým istým intervalom – z Budapešti odchádzajú od 6.25 do 18.25, do Košíc prichádzajú od 10:03 do 22:03.

Priame vozne sú na maďarskom úseku medzi Budapešťou a Hidasnémeti. Cesta vlakom z Košíc do Budapešti podľa cestovného poriadku trvá 3 hodiny 34 minút, opačne 3 hodiny 38 minút. Z Košíc do Hidasnémeti aj späť je to 22 minút v oboch smeroch.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.