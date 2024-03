Diaľkové vlaky sa na sviatky rýchlo zapĺňajú, väčšina expresov je takmer obsadená

Práve na Zelený štvrtok cestuje väčšina ľudí na blížiace sa veľkonočné sviatky za svojimi rodinami a blízkymi. Platí to aj pre obyvateľov využívajúcich v tomto období železničnú osobnú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pred a po Veľkej noci výrazne posilnila diaľkové spojenia medzi Bratislavou a východom Slovenska.

„Priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov počas veľkonočných sviatkov je aktuálne približne 84 %,“ potvrdil vo štvrtok hovorca národného dopravcu Dominik Drevický.

Takmer plné sú kapacity vo väčšine expresných spojení z Bratislavy do Košíc, no cestujúci využívajú aj rýchlejšie InterCity (IC) vlaky z Viedne či Bratislavy do metropoly východného Slovenska.

„Počas Veľkej noci sú takmer vypredané aj niektoré medzištátne rýchliky z Košíc do Mukačeva, ale aj v opačnom smere,“ priblížil mediálny zástupca ZSSK.

Spoločnosť pripomenula, že ako posilu počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia vypraví o 27 vlakov viac, z toho päť expresných a 22 rýchlikov. Zároveň zvýšila kapacitu 20 IC vlakov o 28 vozňov na linkách Bratislava – Košice a Viedeň – Košice. ZSSK zároveň opäť odporučila cestujúcim, aby si lístky zakúpili čím skôr, ak tak urobia online, môžu sa vyhnúť čakaniu v radoch pri pokladniciach.