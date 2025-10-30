V Košiciach budú pokračovať v modernizácii zastávok MHD, viaceré dočasne presunú a obyvateľov čakajú aj obmedzenia

Začiatkom novembra odštartuje v Košiciach tretia etapa projektu modernizácie zastávok MHD. Ako mesto Košice informovalo, v rámci projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov tentokrát zmodernizujú 13 zastávok v mestských častiach Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Juh, Západ a Staré Mesto.
Modernizácia naprieč celým mestom
O stavebné práce sa postará trnavská spoločnosť Collas Slovakia, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní. Cena, ktorú ponúkli, takmer 1,4 milióna eur s DPH bola podľa samosprávy o štvrtinu nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. Zmluva medzi spoločnosťou a mestom Košice nadobudla platnosť začiatkom tohto týždňa.
„Na vynovených zastávkach pribudne 13 označníkov, 15 lavičiek, 13 nových odpadkových košov. Cestujúci sa môžu tešiť na aj na 13 nových informačných LED tabúľ s informáciami o odchodoch jednotlivých spojov. Na poltucte vybraných zastávok budú osadené aj nové automaty na lístky,“ priblížila samospráva.
Modernizácia sa začne na zastávke MHD Pasteurova pri Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, pracovať sa bude aj na Palackého v smere na Colnicu a na zastávke Palackého v smere na Aupark. V MČ Staré mesto sa modernizácie dočkajú aj zastávky Mlynská Bašta, smerom do centra a Jakabov Palác v smere na Mier, a tiež zastávky Vodná, ako v smere na Jakabov palác, tak aj na Mier.
Zmodernizovanie zastávky Hodonínska
V MČ Dargovských hrdinov bude zrekonštruovaná zastávka Poliklinika Východ, smerom na Lidl, na Sídlisku KVP zas zastávky pri poliklinike, v smere na Miestny úrad a zastávka Miestny úrad v smere na Novú nemocnicu. Zmodernizované by mali byť aj zastávky Hodonínska (smer Toryská), Sokolovská (v smere na KVP) a OC Galéria, Ružová (smer Popradská) v MČ Západ.
„Stavebné úpravy nástupných plôch rátajú s aj vytvorením bezbariérového prístupu na všetkých zastávkach MHD s výnimkou Mlynská Bašta – smer centrum, ktorá prešla rekonštrukciou počas výstavby developerského projektu. Nebude chýbať ani bezbariérová úprava pri priechodoch pre chodcov vrátane prvkov pre nevidiacich,“ informuje mesto.
Projekt zahŕňa aj vybudovanie nových betónových ník pre zastavovanie autobusov, úpravu výšky dažďových vpustov a odvodňovacích žľabov. Podľa zmluvy musí zhotoviteľ stavby chrániť všetky stromy nachádzajúce sa v blízkosti stavby.
Súčasť investícií do dopravy
Stavebné práce povedú aj k dočasným presunom zastávok a dopravným obmedzeniam. Mesto o nich bude informovať, poväčšine pôjde o čiastočné uzatvorenie cesty v okolí zastávky. Všetky zastávky z tejto etapy modernizácie by mali byť v zmysle zmluvy hotové do konca budúceho roka.
„Týmito investíciami chceme zlepšiť kvalitu mestskej hromadnej dopravy a prilákať ďalších cestujúcich. Teraz sme sa zamerali na zastávky, ktoré sú najviac vyťažené, ale dosiaľ neprešli rekonštrukciou… Modernizácia bude financovaná z eurofondov. Ministerstvo dopravy schválilo našu žiadosť, pričom na celkový rozpočet projektu máme vyčlenených viac ako 2,1 mil. eur. Podiel mesta na spolufinancovaní bude len necelých 26-tisíc eur,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). Pripomenul, že modernizácia zastávok je súčasťou investícií do dopravy v meste za 200 miliónov eur, ktoré v súčasnosti prebiehajú alebo sa budú v najbližšej dobe realizovať.
„Od roku 2019 bolo zmodernizovaných z eurofondov alebo rámci súvislých opráv komunikácií a dopravnej infraštruktúry 50 zastávok MHD. Zároveň v tomto roku došlo k rekonštrukcii pôvodných prístreškov na 25 zastávkach MHD, ktoré boli po demontovaní vymenené za nové. Investíciu z vlastných zdrojov uskutočnila spoločnosť euroAWK na základe podpísanej zmluvy s mestom Košice,“ pripomenulo mesto na záver.