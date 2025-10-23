ZSSK upozorňuje na dočasné obmedzenia vlakov na ukrajinskej trati Čop – Mukačevo, dôvodom sú výlukové práce

Z dôvodu výlukových prác na ukrajinskej trati Čop – Mukačevo budú niektoré medzištátne vlakové spoje linky Košice – Mukačevo vo viacerých termínoch premávať len po stanicu Čop, inokedy budú odrieknuté v celej ich trase.
Podľa informácií od Ukrajinských železníc bude v úseku Čop – Mukačevo dočasne neprejazdná koľaj so štandardným európskym rozchodom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto pristúpila k dočasným úpravám premávky vlakov Zakarpatia.
Rýchliky Zakarpatia pôjdu z Košíc len po Čop, cestujúci do Mukačeva budú musieť využiť spoje Ukrajinských železníc
V termínoch od 22. októbra do 1. novembra a od 3. do 10. novembra budú medzištátne rýchliky R 960, R 962, R 963 a R 965 Zakarpatia vedené len medzi Košicami a Čopom. Cestujúci, ktorí plánujú cestu do Mukačeva, môžu v úseku Čop – Mukačevo – Čop využiť vnútroštátne vlaky Ukrajinských železníc, ktoré jazdia podľa ich aktuálneho cestovného poriadku.
Medzištátne vlaky do Čopu a Mukačeva budú dočasne zrušené, dôvodom sú práce na ukrajinskej infraštruktúre
V období od 11. do 14. novembra budú rýchliky R 960 a R 963 Zakarpatia odrieknuté v celej trase, teda z Košíc do Mukačeva a späť. Ostatné medzinárodné vlakové spojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou budú premávať bez obmedzení podľa platného cestovného poriadku.
Obmedzenia sa netýkajú vlakov R 961 a R 964 na trase Košice – Čop – Užhorod, ktoré pokračujú s priamymi vozňami do a z Bratislavy a majú prípoje do a z Kyjeva. „Tieto vlaky premávajú v zmysle platného cestovného poriadku ZSSK,“ uviedla železničná spoločnosť.