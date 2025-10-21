Na Rastislavovej ulici v Košiciach pribudnú ďalšie dopravné obmedzenia, súvisia s pokračujúcou opravou

Mesto na motoristov apelovalo, aby boli trpezliví a sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Kvôli pokračujúcej súvislej oprave na Rastislavovej ulici sa motoristi musia pripraviť na ďalšie dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo mesto Košice, od stredy 22. októbra sa čiastočne uzavrie Rastislavova ulica v časti od križovatky so Štúrovou, až po križovatku s Kukučínovou ulicou.

Doprava v tomto úseku bude vedená iba jednosmerne v smere od Kukučínovej na Štúrovu ulicu,“ uviedlo mesto. Doplnilo, že vodiči sa na Rastislavovu ulicu nedostanú ani zo Štúrovej, ani z Moyzesovej ulice. Na to budú musieť využiť náhradné trasy, napríklad cez Zborovskú ulicu. Existujúci chodník budú môcť chodci naďalej využívať, ten uzavretý nebude.

Naďalej ostáva uzavretý aj 400-metrový úsek Rastislavovej ulice, od križovatky s Kukučínovou po križovatku s ulicou Milosrdenstva,“ pripomenulo mesto Košice. Na motoristov apelovalo, aby boli trpezliví a sledovali a rešpektovali dočasné dopravné značenie.

