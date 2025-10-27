Letisko Košice spustilo zimný letový poriadok, pribúda aj nová linka do Bratislavy

Letisko Košice spustilo zimný letový poriadok.
Letisko Košice prešlo v nedeľu 26. októbra na zimný letový poriadok, ktorý prináša spojenia do deviatich destinácií. K ôsmim pravidelným linkám z minulého roka pribudne od 21. novembra nové vnútroštátne letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou. Linku bude deväťkrát týždenne prevádzkovať spoločnosť Wizz Air.

Rok 2025 sa pre letisko vyvíja nad očakávania

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak uviedol, že rok 2025 sa pre letisko vyvíja, podobne ako dva roky predtým, nad očakávania.

„Za obdobie január – september prešlo našimi bránami vyše 670-tisíc cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 10 percent. Pozývame cestovateľov, aby aj počas zimy využili ponuku našich partnerov a lietali za prácou, zážitkami či oddychom priamo z Košíc. Špeciálne sa tešíme na spustenie letov do Bratislavy a na historicky prvý charterový let z Košíc do katarskej Dauhy,“ uviedol Dworschak.

Tieto spojenia zostávajú zachované

Poľský národný dopravca LOT bude aj počas zimného obdobia lietať šesťkrát týždenne do Varšavy prúdovými lietadlami Embraer E170/175. Linka umožňuje cestujúcim prestupy do desiatok destinácií v Európe, Severnej Amerike, Ázii či Afrike. Austrian Airlines zabezpečia spojenie do Viedne jedenásťkrát týždenne s lietadlami Embraer E195.

Spoločnosť SWISS pokračuje v prevádzke linky do Zürichu s troma letmi týždenne, ktoré obsluhujú stroje Airbus A220 a Embraer E190.

Ryanair posilňuje spojenia do Prahy a Liverpoolu

Ryanair počas zimného poriadku navyšuje frekvenciu letov na linkách do Prahy a Liverpoolu. Do českej metropoly bude lietať päťkrát týždenne a do Liverpoolu trikrát. Dopravca zároveň udrží spojenia do Dublinu a Londýna na Stansted.

Wizz Air bude lietať z Košíc do Londýna na letisko Luton trikrát týždenne a do Bratislavy deväťkrát týždenne od 21. novembra. Zimnú ponuku dopĺňajú aj charterové lety cestovných kancelárií do exotických destinácií Muscat a Salalah v Ománe a do katarskej Dauhy.

