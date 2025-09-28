Uzávera diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa skončila skôr, motoristi môžu úsek opäť využívať

Uzávera diaľnice D1 v smere do Bratislavy sa skončila v sobotu krátko po 22:00. Napriek piatkovej nepriazni počasia sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti podarilo urobiť všetky práce potrebné na zaistenie bezpečného vjazdu do Bratislavy po diaľnici D1. Počas piatkovej noci a soboty boli vyznačené kilometre vodorovných dopravných značení, presunuté tony betónových zvodidiel a zabezpečené pracovisko pri Vajnorskom jazere.
Tunel Bikoš čaká pre jesennú údržbu nočná uzávera, motoristi budú musieť využiť obchádzkovú trasu
Jednosmerná víkendová uzávera sa začala v piatok 26. septembra večer. Samotná dĺžka uzávery sa vďaka postupu prác oproti plánom mohla skrátiť. Vďaka už sprístupnenej križovatke Bernolákovo diaľnica D1 nebola uzatvorená od Senca, ale iba od križovatky Bernolákovo po Zlaté Piesky.
Roky sa na ňu sťažovali, teraz ju konečne obnovia. Cesta medzi Vikartovcami a Tepličkou sa dočká opravy
Rekonštrukcia D1 a križovatka D1/D4 v nedeľu podľa Národnej diaľničnej spoločnosti predstavujú kľúčovú investíciu do vyššej a bezpečnej dopravy na západe Slovenska. Pričom samotné prepojenie D1/D4 už v nedeľu odbremeňuje hlavné mesto od viac ako dvetisíc kamiónov denne.