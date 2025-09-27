Pri železničnej stanici v Seredi pribudnú ďalšie parkovacie miesta, prinesú väčšie pohodlie pre cestujúcich - FOTO

V Seredi budú môcť vodiči od pondelka 29. septembra využívať nové odstavné plochy pri železničnej stanici. Pribudne tu približne 30 parkovacích miest, čím sa ďalej rozširujú kapacity pre vodičov využívajúcich aj vlakovú dopravu. Mesto týmto krokom nadväzuje na svoj projekt budovania parkovacích plôch v areáli železničnej stanice.
Vodiči chápu, ako správne parkovať
Vlani tu vzniklo približne 20 státi a krytý cyklostojan, teraz pribudne ďalších 30. Prvá etapa parkovísk je nepretržite monitorovaná kamerovým systémom. Ten bude doplnený aj v novovybudovanej časti. Ide o odstavné plochy bez vyznačeného vodorovného dopravného značenia, vodiči sa tu podľa radnice aj napriek tomu pri parkovaní správajú zodpovedne.
„Doterajšia skúsenosť je taká, že vodiči chápu, ako správne parkovať, a aj vďaka tomu je každý meter štvorcový využitý efektívne. Verím, že to tak bude pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedol Marián Šišo, vedúci oddelenia investičnej výstavby a dopravy Mestského úradu v Seredi.
Priorita mesta
Podľa primátora mesta Ondreja Kurbela patrí rozšírenie parkovacích kapacít pri železnici patrí medzi priority mesta. „Prináša lepšiu dostupnosť stanice, väčšie pohodlie pre cestujúcich a zároveň prepája individuálnu a verejnú dopravu. Takýto spôsob cestovania šetrí čas, odľahčuje dopravu v mestách a je ohľaduplnejší k životnému prostrediu,“ dodal primátor.
Pozemky pri železnici získala Sereď do dlhodobého nájmu od Železníc Slovenskej republiky. Investícia do parkovania je financovaná z rozpočtu mesta.