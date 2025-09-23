Tunel Bikoš čaká pre jesennú údržbu nočná uzávera, motoristi budú musieť využiť obchádzkovú trasu

Údržba zahŕňa komplexný servis technológií, kontrolu bezpečnostných systémov, čistenie, opravy aj odborné skúšky.
Pohľad na tunel Bikoš. Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský
Tunel Bikoš na rýchlostnej ceste R4 pri Prešove bude tento týždeň prechádzať jesennou údržbou. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne servis tunela vo štvrtok 25. septembra v noci a práce potrvajú do piatkového rána, následne budú pokračovať počas víkendu. Premávka bude obnovená v nedeľu podvečer.

Údržba zahŕňa komplexný servis technológií, kontrolu bezpečnostných systémov, čistenie, opravy aj odborné skúšky. „Cieľom je zabezpečiť plnú funkčnosť všetkých zariadení a infraštruktúry v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi,“ uviedla NDS.

Počas prác bude tunel a severný obchvat mesta Prešov na rýchlostnej cesty R4 úplne uzavretý. Obchádzková trasa povedie obojsmerne po cestách I/18 a I/68 cez mesto Prešov. V nedeľu podvečer už bude tunel opäť prejazdný.

