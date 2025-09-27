NDS začala s opravou vozovky na D1 pri Hornej Strede, asfaltový koberec vymieňa v pomalom jazdnom pruhu

Oprava potrvá necelý týždeň.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala s opravou povrchu vozovky na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom. Práce sa týkajú približne dvojkilometrového úseku v smere na Žilinu.

Ako informovala NDS, asfaltový koberec sa vymení v pomalom jazdnom pruhu, ktorý je najviac zaťažený ťažkou nákladnou dopravou. Oprava potrvá necelý týždeň.

Pomalý jazdný pruh býva najviac zaťažený ťažkou nákladnou dopravou, preto si vyžaduje pravidelnú a dôslednú obnovu. Kvalitný povrch vozovky nielen zlepšuje dopravu vo všeobecnosti, ale významným spôsobom zvyšuje aj bezpečnosť,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

