Tunel Višňové: Víťazstvo, ktoré nikto nechce osláviť - KOMENTÁR

Dnes (v pondelok 22. decembra 2025), sa po dvadsiatich siedmich rokoch, troch desaťročiach falošných prísľubov, stovkách miliónov eur a tisícoch hodín strateného času, konečne otvorili tunel Višňové.
Sedem a pol kilometra betónu, ktorý prepája dve časti krajiny, ktoré boli desaťročia odsúdené na nebezpečné zákruty pod hradom Strečno. Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, spolu 13,5 kilometra novej cesty. Každý deň ušetrí vodičom 15 až 20 minút, zachráni životy.
Hejty od progresívcov
Tisíce ľudí sa v nedeľu postavili do radu, aby sa na deň otvorených dverí pozreli na tento zázrak. Vytvorili sa kolóny, ako keby išlo o prvý let do vesmíru. Ľudia sa tešili, fotili, smiali sa. Po rokoch frustrácie tu bol konečne výsledok – hmatateľný, pevný, funkčný.
A predsa, v momente, keď sa brány tunela otvorili, sa ozvala iná skupina hlasov. Nie hlasy radosti, nie hlasy úľavy. Hlasy kritiky, sarkazmu, politického kalkulu. Opozícia – predovšetkým Progresívne Slovensko – sa rozhodla, že namiesto gratulácie bude hejtovať. „Pamätník zlyhaní 15 rokov Ficových vlád,“ vyhlásil poslanec Ján Hargaš. „Zbytočné úmrtia,“ dodáva. Štefan Kišš hovorí o miliarde navyše, ktorú sme zaplatili.
Áno, stavba bola drahá. Áno, trvala príliš dlho. Táto stavba sa začala v roku 1998 – za vlády Mikuláša Dzurindu, pokračovala za Roberta Fica, za Ivety Radičovej, za Petra Pellegriniho, cez Matoviča a Hegera až za Ľudovíta Ódora. Prešla trinástimi ministrami dopravy. Trikrát sa menil dodávateľ. A áno, platili sme za to viac, než sme mali.
Ale dnes, keď sa tunel otvorí, keď sa ľudia tešia z novej bezpečnej cesty, keď sa konečne skončili tie nekonečné kolóny, kde sa ľudia modlili, aby prešli v zdraví nebezpečný úsek– vtedy sa opozícia rozhodla, že to bude útok. Nie oslava pokroku. Nie uznanie práce stoviek inžinierov, robotníkov, projektantov. Nie poďakovanie tým, ktorí to dotiahli do konca.
Ministrovi Jozefovi Rážovi, ktorý v posledných mesiacoch zrýchlil práce, skrátil termíny o desiatky dní, zabezpečil všetky testy. Ministrovi Andrejovi Doležalovi, ktorý v roku 2021 podpísal zmluvu so Skanskou za 255 miliónov a konečne pohol stavbu z mŕtveho bodu. Obaja prispeli k tomu, že dnes môžeme jazdiť bezpečnejšie.
Tunel Višňové nie je len o betóne. Je o dôvere, že štát aj dokáže niečo dokončiť. Je o tom, že aj v krajine, kde sa veľké projekty zvyčajne skončia v zaseknutom stave, sa dá ísť vpred. A predsa, namiesto toho, aby sme sa všetci tešili, niektorí politici radšej hľadajú body v kritike.
Toto nie je len o tuneli. Toto je o tom, ako sa u nás politizuje aj úspech. Ako sa namiesto jednoty volí rozdelenie. Ako sa namiesto gratulácie volí hejt.
Tunel je otvorený. Ľudia jazdia. A príbeh budovania D1 pokračuje, musí pokračovať – až po Vyšné Nemecké. Možno raz, keď sa aj ostatné úseky dokončia, pochopíme, že pokrok nie je o strane, ale o ľuďoch, ktorí na ňom pracujú. Dnes je to len tunel. Zajtra môže byť celá krajina.
Šťastnú cestu.