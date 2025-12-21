Tunel Višňové bude mať vlastnú hasičskú stanicu, na mieste budú nepretržite slúžiť štyria hasiči

Diaľničný tunel Višňové bude mať vlastnú hasičskú stanicu, na ktorej budú trvale slúžiť minimálne štyria príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Ako ďalej uviedla hovorkyňa HaZZ Zuzana Geguššová, títo hasiči budú disponovať technikou potrebnou pre zdolávanie požiarov v tuneli ako aj technikou určenou pre záchranné práce pri dopravných nehodách, technických zásahoch a ekologických haváriách.
„Z hľadiska zdolávania požiarov patria zásahy v tuneloch medzi najťažšie a najkomplikovanejšie, a to najmä z dôvodu vzniku extrémne vysokých teplôt a silného zadymenia priestoru splodinami horenia, ktoré výrazne znižujú prehľadnosť prostredia. Cestný tunel môže byť zároveň zatarasený vozidlami, ktoré do neho vchádzajú aj po vzniku mimoriadnej udalosti, čo výrazne sťažuje príchod hasičských jednotiek na miesto zásahu,“ vysvetlila hovorkyňa.
Doplnila, že zásah v tuneli je charakteristický aj prekonávaním veľkých vzdialeností, často výlučne peším presunom, pričom doprava technických prostriedkov je fyzicky mimoriadne náročná.
Národná diaľničná spoločnosť plánuje sprístupniť nový obchvat Žiliny vrátane tunela Višňové motoristom už v pondelok 22. decembra, čím sa po rokoch očakávania výrazne zmení dopravná situácia na severnom ťahu krajiny. Úsek diaľnice D1 s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorého dominantou je 7,5-kilometrový tunel, prinesie zrýchlenie cestovania najmä pre vodičov smerujúcich zo západu na východ a zásadne odľahčí chronicky preťaženú cestu popod Strečno.