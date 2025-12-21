Deň otvorených dverí v tuneli Višňové prilákal davy ľudí, doprava v okolí skolabovala – VIDEO

V dokončenom diaľničnom tuneli Višňové sa v nedeľu uskutočňuje Deň otvorených dverí. Ako v tejto súvislosti informovala žilinská polícia, na mieste zabezpečujú verejný poriadok a bezpečnosť cestnej premávky. Podľa denníka Sme totiž enormný záujem o podujatie spôsobil dopravný kolaps a nervozitu medzi vodičmi. Stovky áut sa totiž nevedeli dostať k centru podujatia, kde bol pripravený vianočný trh a kultúrny program.
Národná diaľničná spoločnosť v súvislosti s podujatím uviedla, že chce v maximálnej miere vyjsť v ústrety záujemcom o návštevu tunela. „Napriek tomu je nevyhnutné rešpektovať kapacitné a bezpečnostné pravidlá. V prípade, ak sa kapacity podujatia pre danú chvíľu naplnia bude vstup operatívne obmedzený, tak ako je to bežné pri obdobných podujatiach,“ uviedla na sociálnej sieti NDS. Podľa Sme niektorí záujemcovia odstavili auto na diaľnici tri či štyri kilometre pred tunelom a odtiaľ sa presúvali peši.
Zjazd do Vrútok je hanba, nie pokrok, hovorí Hargaš o tuneli Višňové a dodáva, že niektoré časti nespĺňajú bezpečnostné normy
Národná diaľničná spoločnosť plánuje sprístupniť nový obchvat Žiliny vrátane tunela Višňové motoristom už v pondelok 22. decembra, čím sa po rokoch očakávania výrazne zmení dopravná situácia na severnom ťahu krajiny. Úsek diaľnice D1 s dĺžkou 13,5 kilometra, ktorého dominantou je 7,5-kilometrový tunel, prinesie zrýchlenie cestovania najmä pre vodičov smerujúcich zo západu na východ a zásadne odľahčí chronicky preťaženú cestu popod Strečno.