Tunel Považský Chlmec čaká mimoriadna uzávera, vodiči musia využiť obchádzkovú trasu

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na víkendovú mimoriadnu krátkodobú uzáveru ľavej tunelovej rúry diaľničného tunela Považský Chlmec.

Dvojkilometrový tunel je súčasťou diaľnice D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Uzávierka časti tunela v smere z Čadce do Bratislavy potrvá od 6. apríla od 23:00 do 7. apríla do 3:00.

Podľa NDS si uzáveru vyžiadali servisné práce na osvetlení, pričom štvorhodinová výluka je naplánovaná na nočné hodiny, aby sa minimalizoval dopad na dopravu. Obchádzková trasa povedie odklonom cez mesto Žilina po ceste I/11.