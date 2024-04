Poprad naďalej žiada dočasné vyňatie úseku D1 zo spoplatnených diaľníc, Ráž je podľa primátora ochotný rokovať (foto)

Mesto Poprad čakajú v súvislosti s plánovanou modernizáciou železničnej trate v úseku Poprad-Tatry – Krompachy dopravné obmedzenia. Počíta sa totiž aj s rekonštrukciou a rozšírením cesty I/66, ktorá sa nachádza pod železničným mostom. Uzávierka cestnej premávky na tomto úseku bude trvať približne 1,5 roka.

Samospráva preto už dlhšie požaduje dočasné vyňatie úseku D1 zo spoplatnených diaľníc, informovala o tom v stredu na sociálnej sieti. Takáto obchádzková trasa by podľa nej uľahčila dopravu v meste počas prác.

Začnú v blízkej dobe

Železnice SR začnú modernizovať železničnú trať podľa mesta už v blízkej dobe. Popradská samospráva sa touto problematikou začala zaoberať už v roku 2009, následne v ďalších rokoch pripravovala možné scenáre dopravného riešenia.

„Na začiatku roku 2023 začalo mesto Poprad riešiť obchádzkovú trasu prostredníctvom zabezpečenia dočasného vyňatia úseku diaľnice D1 zo spoplatnených úsekov diaľnic,“ priblížilo mesto. Na Ministerstvo dopravy a výstavby SR tak odoslalo žiadosť, ako aj niekoľko zdôvodnení a reakcií na zamietavé odpovede. Samospráva tak v súčasnosti konštatuje, že ministerstvo za minulej vlády nebolo ochotné túto záležitosť vyriešiť v prospech obyvateľov Popradu.

Rokovanie s ministrom dopravy

Primátor mesta Anton Danko dnes avizoval, že súčasný minister dopravy Jozef Ráž je rokovaniu s mestom prístupný a v najbližšom období by mal prísť do Popradu osobne. Obchádzková trasa od diaľničného privádzača napojeného na cestu I. triedy č. 66 po diaľničný privádzač napojený na cestu II. triedy č. 534 a opačný smer by podľa samosprávy významne zlepšila dopravnú situáciu v meste počas rekonštrukcie železničného mosta.

„Zníži sa tým počet vozidiel prechádzajúcich priamo cez mesto, respektíve jeho mestské časti,“ priblížila.