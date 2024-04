Vodičov čakajú na úseku diaľnice D2 v smere do Bratislavy dopravné obmedzenia, upozorňuje polícia

Bratislavská polícia upozorňuje, že v utorok 2. apríla od 7:00 do piatka 5. apríla do 14:00 bude dopravné obmedzenie na diaľnici D2 v smere do Bratislavy.

Na ceste sa bude opravovať pravý jazdný pruh s krajnicou, a preto bude prejazdný len jeden jazdný pruh. Ide o úsek diaľnice D2 smer Bratislava km 25,68 – 27,00.

Polícia žiada vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť a riadili sa pokynmi polície.