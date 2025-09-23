Správa ciest BSK začala s revitalizáciou cesty medzi Tomášovom a Štvrtkom na Ostrove

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začala v utorok s revitalizáciou cesty medzi Tomášovom a Štvrtkom na Ostrove. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, projekt sa týka cesty III/1062 v úseku km 12,700 – 14,580 (Tomášov – hranica kraja BSK/TTSK).
Cieľom je revitalizácia vozovky a zvýšenie jej únosnosti prostredníctvom moderných technológií recyklácie za studena priamo na mieste. Extravilánový úsek cesty medzi Tomášovom a Štvrtkom na Ostrove bude realizovaný za úplnej uzávierky.
Rajecký privádzač má zhotoviteľa, Ráž okrem ukončenia súťaže vyzdvihol aj dosiahnutú cenu - VIDEO
„Obchádzková trasa povedie cez obec Janíky a bude vyznačená dočasným dopravným značením,“ priblížila Forman. Úsek cesty v intraviláne obce Tomášov (ul. Štvrtocká, Alžbetínska, Hlavná – po križovatku s ulicou Nová) bude realizovaný v polovičnom profile s čiastočnou uzávierkou.
Stavebné práce v extraviláne zahŕňajú odfrézovanie starých asfaltových vrstiev, recykláciu podkladu v hrúbke 250 milimetrov s pridaním spojiva a kameniva, položenie nových asfaltových vrstiev, dosypanie krajníc a obnovu dopravného značenia. Stavebné práce v intraviláne obce Tomášov zahŕňajú odfrézovanie starých asfaltových vrstiev, položenie nových asfaltových vrstiev a obnovu dopravného značenia.