Horský priechod Vernár prešiel rekonštrukciou, cesta je podľa ministra Ráža bezpečnejšia - VIDEO, FOTO

Minister dopravy pripomenul, že v prípade horského priechodu ide o významný úsek cesty I/66, ktorú nazývajú Route 66.
Horský priechod Vernár
Pohľad na zrekonštruovaný horský priechod Vernár. Foto: SITA/Mária Frisová.
Práce na ceste I/66 na horskom priechode Vernár sú už definitívne ukončené. Po viac ako dva roky trvajúcej obnove úseku ho v utorok oficiálne odovzdali do užívania. Minister dopravy Jozef Ráž pri tejto príležitosti pripomenul, že cesta, ktorá bola predtým už v zlom stave, je v súčasnosti výrazne bezpečnejšia.

Kompletná výmena

Je kompletne vymenená, pribudli podľa jeho slov nové bezpečnostné prvky, chodníky v obci Vernár, či záchytné opatrenia na skalných bralách popri ceste. Zároveň zrekonštruovali most cez potok Mlynica. Na projekt išlo podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv viac ako 18 miliónov eur s DPH.

S rekonštrukciou v rámci projektu modernizácie cesty začala Slovenská správa ciest v apríli 2023. Zahŕňala úsek v dĺžke 8,3 kilometra od hranice Prešovského kraja až za obec Vernár. Vozovka bola v danom úseku vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok opotrebovaná.

Hĺbková obnova

Okrem jej výmeny bola súčasťou projektu aj úprava šírkových pomerov, i vybudovanie spomínaného chodníka, nových priechodov a zastávky s osvetlením. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC)Norbert Polievka doplnil, že pri obnove úseku nešlo len o povrch cesty.

Išlo sa do telesa cesty, sú tam zrekonštruované prvky, ktoré štandardne nie sú viditeľné,“ poznamenal. Na priechodoch podľa neho zase pribudlo osvetlenie, ale aj červená farba, ktorá ich má zvýrazniť. Minister dopravy pripomenul, že v prípade horského priechodu ide o významný úsek cesty I/66, ktorú nazývajú Route 66.

Route 66

U nás na ministerstve máme iniciatívu, aby sa z tejto slovenskej časti stala naozaj celoeurópska Route 66. Dúfam, že sa nám to postupne podarí, pán štátny tajomník na tom pracuje na medzinárodnej úrovni, aj s našimi kolegami z dotknutých krajín, najmä Poľska,“ poznamenal.

V budúcnosti SSC plánuje aj modernizáciu ďalšieho nadväzujúceho úseku cesty s dĺžkou takmer 8,3 kilometra. Ten sa nachádza prevažne v katastrálnom území obce Hranovnica. Termín tejto rekonštrukcie podľa generálneho riaditeľa správy ciest nateraz ešte známy nie je, predchádza jej majetkoprávne vysporiadanie úseku.

Horský priechod Vernár
Pohľad na zrekonštruovaný horský priechod Vernár. Foto: SITA/Mária Frisová.
