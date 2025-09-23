Horský priechod Vernár prešiel rekonštrukciou, cesta je podľa ministra Ráža bezpečnejšia - VIDEO, FOTO

Práce na ceste I/66 na horskom priechode Vernár sú už definitívne ukončené. Po viac ako dva roky trvajúcej obnove úseku ho v utorok oficiálne odovzdali do užívania. Minister dopravy Jozef Ráž pri tejto príležitosti pripomenul, že cesta, ktorá bola predtým už v zlom stave, je v súčasnosti výrazne bezpečnejšia.
Kompletná výmena
Je kompletne vymenená, pribudli podľa jeho slov nové bezpečnostné prvky, chodníky v obci Vernár, či záchytné opatrenia na skalných bralách popri ceste. Zároveň zrekonštruovali most cez potok Mlynica. Na projekt išlo podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv viac ako 18 miliónov eur s DPH.
Rekonštrukcia cesty na horskom priechode Vernár sa blíži k záveru, úsek čakajú už len dodatočné práce
S rekonštrukciou v rámci projektu modernizácie cesty začala Slovenská správa ciest v apríli 2023. Zahŕňala úsek v dĺžke 8,3 kilometra od hranice Prešovského kraja až za obec Vernár. Vozovka bola v danom úseku vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok opotrebovaná.
Hĺbková obnova
Okrem jej výmeny bola súčasťou projektu aj úprava šírkových pomerov, i vybudovanie spomínaného chodníka, nových priechodov a zastávky s osvetlením. Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC)Norbert Polievka doplnil, že pri obnove úseku nešlo len o povrch cesty.
Na zákruty pri obci Vernár upozorňuje červený náter na ceste, viacerí vodiči to kritizovali
„Išlo sa do telesa cesty, sú tam zrekonštruované prvky, ktoré štandardne nie sú viditeľné,“ poznamenal. Na priechodoch podľa neho zase pribudlo osvetlenie, ale aj červená farba, ktorá ich má zvýrazniť. Minister dopravy pripomenul, že v prípade horského priechodu ide o významný úsek cesty I/66, ktorú nazývajú Route 66.
Route 66
„U nás na ministerstve máme iniciatívu, aby sa z tejto slovenskej časti stala naozaj celoeurópska Route 66. Dúfam, že sa nám to postupne podarí, pán štátny tajomník na tom pracuje na medzinárodnej úrovni, aj s našimi kolegami z dotknutých krajín, najmä Poľska,“ poznamenal.
Obnova cesty na Vernári pokračuje, vodičov čakajú ďalšie dopravné obmedzenia
V budúcnosti SSC plánuje aj modernizáciu ďalšieho nadväzujúceho úseku cesty s dĺžkou takmer 8,3 kilometra. Ten sa nachádza prevažne v katastrálnom území obce Hranovnica. Termín tejto rekonštrukcie podľa generálneho riaditeľa správy ciest nateraz ešte známy nie je, predchádza jej majetkoprávne vysporiadanie úseku.