Rajecký privádzač má zhotoviteľa, Ráž okrem ukončenia súťaže vyzdvihol aj dosiahnutú cenu - VIDEO

Rajecký privádzač pri Žiline je bližšie k výstavbe. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila verejné obstarávanie a vybrala zhotoviteľa. Zhruba štvorkilometrový úsek medzi Lietavskou Lúčkou a Žilinou postaví spoločnosť Doprastav za 52,7 milióna eur, čo je výrazne menej než predpokladaná hodnota zákazky vo výške 76,4 milióna eur.
Ako informovala NDS, počas lehoty na podanie námietok nebola doručená žiadna, takže verejné obstarávanie sa blíži k úspešnému koncu. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža je pozitívnou správou nielen ukončenie súťaže, ale aj dosiahnutá cena.
Vznikne päť mostných objektov
„Ušetrili sme takmer tretinu z pôvodne predpokladanej hodnoty. Výrazne k tomu prispela súťaž viacerých firiem. Privádzač nebude len jednoduchá stavba, vznikne v rámci neho päť mostných objektov a 800 metrov protihlukových stien,“ zdôraznil.
Štátny tajomník rezortu dopravyIgor Choma pripomenul, že príprava stavby sa začala už pred zhruba pätnástimi rokmi. „My sme ju vytiahli zo šuflíka a dotiahli do štádia, keď sa mohla vyhlásiť súťaž. Privádzač zásadným spôsobom pomôže doprave v regióne, keďže cez Porúbku denne prejde 11-tisíc vozidiel a cez Lietavskú Lúčku až 15-tisíc vozidiel,“ dodal.
Privádzač prispeje k zlepšeniu dopravy
Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa má významne prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie v žilinskom regióne. Nový úsek má zjednodušiť vstup do Žiliny a odbremeniť spomínané obce od tranzitnej dopravy z cesty I/64. Výstavba bude financovaná aj s podporou fondov Európskej únie.
„Rajecký privádzač dopĺňa balík diaľničných projektov v žilinskom regióne, ktoré sa nám darí presúvať z prípravnej do realizačnej fázy. Už o pár dní budeme podpisovať zmluvy na výstavbu všetkých troch kysuckých úsekov diaľnice D3. Zmluva na výstavbu privádzača bude ďalšia v poradí,“ uviedol riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.