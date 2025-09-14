Slováci menia pri ceste na dovolenku svoje zvyky, vlak začína konkurovať lietadlu aj na stredne dlhých trasách

Letné prázdniny priniesli nové cestovateľské trendy. Podľa prieskumu spoločnosti Škoda Group sa vlak stáva stále populárnejšou alternatívou k lietadlu, a to aj pri stredne dlhých trasách naprieč Európou. Hoci automobil zostáva pre väčšinu Slovákov prvou voľbou, vlak je na druhej priečke a cestujúci ho vnímajú ako ekologický, bezpečný a pohodlný spôsob dopravy.
Ako Slováci trávia dovolenku
Až 80 percent Slovákov trávi dovolenku v Európe, pričom tretina cestuje na 4 až 7 dní. Pätina volí jednodňové výlety alebo predĺžený víkend, 17 percent strávi v zahraničí viac ako týždeň a 10 percent cestuje v priebehu leta viackrát. Zvyšná pätina respondentov zostáva počas prázdnin doma alebo volí vzdialenejšie destinácie mimo Európy. Najčastejšie cestujú Slováci s rodinou (48 %) alebo partnerom (36 %).
Pri rozhodovaní o spôsobe dopravy hrá najväčšiu úlohu cena a pohodlie (zhodne 35 %) a rýchlosť presunu (29 %). Auto využíva 54 percent respondentov, vlak sa však dostal na druhé miesto a podľa prieskumu je vnímaný ako najekologickejší spôsob dopravy (56 %). Takmer polovica opýtaných (45 %) označila vlak za priestor, kde si najlepšie oddýchnu a tretina (33 %) si ho spája s bezpečnosťou.
Vlak ako konkurencia aj na dlhšie trasy
Výsledky ukazujú, že vlak je silným konkurentom aj na stredne dlhých trasách. Kým na cesty do 300 kilometrov väčšina ľudí volí auto, viac ako štvrtina (27 %) uprednostňuje vlak aj na kratšie vzdialenosti pred lietadlom. Pri trasách do 600 kilometrov alebo do piatich hodín jazdy je vlak voľbou pre 31 percent opýtaných.
Zaujímavé je, že aj na trasách dlhých približne 1000 kilometrov, ako je napríklad spojenie Praha – Paríž, by 22 percent respondentov dalo prednosť vlaku pred lietadlom. Prieskum „Prázdninové cesty po Európe“ uskutočnila Škoda Group prostredníctvom Instant Research v auguste 2025 na reprezentatívnej vzorke 1000 ľudí.