Návštevníci vinobrania sa nemusia báť parkovania, prísť môžu pohodlne posilnenými linkami

Návštevníci Vinobrania v Pezinku, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 21. septembra, budú môcť aj tento rok využiť posilové spoje regionálnej dopravy. Vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja tak môžu nechať svoje autá doma a naplno si vychutnať atmosféru oberačkových slávností.
Pohodlná a bezpečná alternatíva
„Vinobranie do Pezinka každoročne priláka tisíce návštevníkov. Chceme im umožniť cestovať pohodlne, bezpečne a bez starostí s parkovaním,“ priblížil hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach s tým, že posilové spoje a kyvadlová doprava sú najlepšou alternatívou ako si vychutnať atmosféru podujatia, ochutnať burčiak a pritom cestovať zodpovedne. „Menej áut v meste znamená aj plynulejšiu dopravu a nižšiu záťaž pre obyvateľov Pezinka,“ doplnil.
Návštevníkov z festivalu Víno pod hviezdami aj tento rok odvezú posilové spoje
V piatok 19. septembra a v sobotu 20. septembra bude pre odvoz návštevníkov podujatia posilnená premávka na linkách 520, 521, 528, 529 a 565. V sobotu počas dňa môžu návštevníci vinobrania v Pezinku využiť aj ďalšie posilnené spoje. Na linke 520 budú od 16:00 do 22:00 premávať spoje v úseku BA, Bajkalská – Pezinok v spoločnom 15-minútovom intervale linkou 540.
Na linke 521 bude od 17:00 zabezpečený 60-minútový interval z/do Limbachu (doplnené spoje o 17:17 a 19:17 z Pezinka a 17:30 a 19:30 z Limbachu). Na linke 528 bude od 15:00 do 20:00 zabezpečený 30-minútový interval v úseku Slovenský Grob – Pezinok. Na linke 565 bude od 15:00 do 19:30 v úseku Pezinok – Modra, Štúrova zabezpečený 15-minútový interval.
Dočasné zmeny trás
V súvislosti s vinobraním dopravca upozorňuje na dočasné zmeny trás autobusových liniek. Od štvrtkového rána 18. septembra do pondelkového rána 22. septembra budú autobusové linky premávať po náhradných trasách. Zastávky Radničné námestie, Trhovisko, ZŠ Kupeckého a Suvorovova nebudú obsluhované.
Vinobranie sa už tradične koná v historickom centre mesta na Radničnom námestí a v Zámockom parku. Začne sa v piatok 19. septembra symbolickým „Prvým dúškom“ pred pezinským zámkom, ktorým si predstavitelia mesta, hostia a vinári spoločne pripijú na bohatú úrodu. Na návštevníkov čaká viac ako 300 stánkov s občerstvením, remeselnými výrobkami, atrakciami pre deti, detské hry či tradičné lisovanie hrozna.
Banícka ulica v Pezinku sa dočká obnovy, obyvateľov čakajú obmedzenia
V kultúrnom programe zaznejú hity skupiny No Name, vystúpi speváčka Dara Rolins, folklórne súbory a DJ-ovia, skupiny Hudba z Marsu, Vidiek, Cimbal Brothers, Peter Bič Project, Sima Magušinová, ADiss a ďalší. Podujatie vyvrcholí v nedeľu o 11:00, kedy sa ulicami mesta vydá tradičný historický alegorický sprievod zložený z krojovaných skupín, alegorických vozov, miestnych vinárov a remeselníkov.