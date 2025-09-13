Cyklisti a vodiči majú smolu, Kláštorisková stará cesta sa dočasne zatvára, peší turisti však prejdú – FOTO

O ukončení prác a znovuotvorení cesty bude Správa Národného parku informovať.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Slovensky raj.jpg
Foto: www.facebook.com
Dočasná uzávera červeného turistického chodníka z Dediniek na Stratenskú pílu v Slovenskom raji kvôli výrubu nebezpečných stromov bola ukončená, trasa je opäť priechodná. Správa Národného parku Slovenský raj však na sociálnej sieti avizuje ďalšie obmedzenie. Kláštorisková stará cesta v Slovenskom raji bude od utorka 16. septembra približne na desať dní uzavretá pre cyklistov a akúkoľvek dopravu, dôvodom je rekonštrukcia priepustu.

Cykloturistická trasa bude uzatvorená v úsekoch Podlesok – Kláštorisko a Podlesok – Vtáčí hrb v oboch smeroch. Betónovať tam budú priepust na celú šírku cesty a priľahlý terén. „Pre peších turistov bude na danom mieste vytvorená obchádzka a turistický chodník sa v danom mieste neuzatvára. Nevyhnutná doprava smerom na Kláštorisko, nie však cyklodoprava, sa presúva na Rumanovu cestu,“ upozorňuje národný park. O ukončení prác a znovuotvorení cesty bude informovať.

