Spišská Nová Ves upozorňuje vodičov, dopravu v meste obmedzí atletické podujatie

Pre atletické podujatie Duatlon bude v pondelok 15. septembra centrum Spišskej Novej Vsi pre motoristov uzatvorené. Dopravné obmedzenie bude platiť na Letnej a Zimnej ulici od križovatky pri Redute po križovatku so Školskou ulicou. Ako ďalej informuje samospráva na svojej internetovej stránke, uzávera potrvá od 8:00 do 15:00.
