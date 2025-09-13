Spišská Nová Ves upozorňuje vodičov, dopravu v meste obmedzí atletické podujatie

Atletické podujatie Duatlon sa bude konať v pondelok 15. septembra.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
dopravné obmedzenia, cestári
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spišská Nová Ves Cestná doprava Regionálne správy z lokality Spišská Nová Ves

Pre atletické podujatie Duatlon bude v pondelok 15. septembra centrum Spišskej Novej Vsi pre motoristov uzatvorené. Dopravné obmedzenie bude platiť na Letnej a Zimnej ulici od križovatky pri Redute po križovatku so Školskou ulicou. Ako ďalej informuje samospráva na svojej internetovej stránke, uzávera potrvá od 8:00 do 15:00.

Okruhy tém: Dopravné obmedzenia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk