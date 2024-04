Situáciu v Strečne riešil krízový štáb, opatrenia na zamedzenie padaniu skál treba realizovať čo najskôr (video)

O mimoriadnej situácii na ceste prvej triedy I/18 v Strečne rokoval v piatok krízový štáb netradične na Ministerstve dopravy SR.

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru) na tomto úseku, ktorý ohrozujú padajúce skaly z hradného brala, budú určité dopravné obmedzenia.

Po stretnutí informoval, že mimoriadna situácia má obmedziť možné ohrozenie zdravia, životov a majetku vodičov jazdiacich po tejto ceste.

Opatrenia na zabránenie padaniu skál

„Hotový je projekt na realizáciu opatrení, ktoré by mali zamedziť padaniu skál na tomto úseku,“ povedal minister dopravy.

Slovenská správa ciest (SSC) má podľa neho čím skôr realizovať opatrenia na zabránenie padaniu skál tak, aby dopravné obmedzenia pri týchto prácach a ich vplyv na priepustnosť komunikácie boli minimálne.

Zrýchlenie dostavby tunela Višňové

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), vzhľadom na vážnu situáciu pod Strečnom, má rokovať so zhotoviteľom tunela Višňové na stavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala o zrýchlení jeho dostavby v čo najkratšom možnom termíne.

„Prebehli tri rokovania s dodávateľmi a žiaden z nich nepovedal, že sa to nedá. Očakávame, že príde k dohode. Bude to samozrejme niečo stáť, ale myslíme si, že je to akceptovateľné,“ uviedol Jozef Ráž.

Konkrétnu sumu zatiaľ neprezradil, zverejnia ju neskôr a budú sa snažiť maximalizovať úsporu času.

Problematická stavba D1 s tunelom Višňové mala byť hotová pôvodne do konca roka 2019, po výmene zhotoviteľa to malo byť na prelome minulého a tohto roka, aktuálne sa očakáva jej dokončenie spolu s namontovaním technológie tunela predbežne v budúcom roku.

Nebudú dopravné obmedzenia

Prednostka Okresného úradu Žilina Emília Pavlusíková v súvislosti so situáciou v Strečne povedala, že krízový štáb si úlohy plní a práce pokračujú.

„Pre verejnosť v tento moment nebudú žiadne obmedzenia. Nebude sa obmedzovať premávka ani zastavovať. Akonáhle niečo takéto sa bude diať, ako vždy, verejnosť budeme informovať,“ dodala.