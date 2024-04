Partnerov na rekonštrukciu cestných mostov musíme hľadať aj mimo EÚ, Fico sa vyjadril aj k nájomnému bývaniu (video)

Päťsto cestných mostov na Slovensku by mohlo byť opravených a následne spravovaných formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

Premiér Robert Fico (Smer) informoval, že vláda chce ponúknuť balík týchto mostov zahraničnému partnerovi, ktoré by niekto zrekonštruoval a štát by to potom splácal v rámci PPP projektu niekoľko rokov.

Hľadanie partnerov mimo EÚ

„Ten, kto by tieto mosty zmodernizoval, by sa celé obdobie o tieto mosty staral,“ povedal v piatok počas kontrolného dňa v rezorte dopravy predseda vlády.

Ten sa konal spolu s vedením Ministerstva dopravy SR netradične na stavbe budúceho prepojenia diaľnic D1 a D4 pri hlavnom meste.

„Toto považujem za veľmi dôležité, aby sme hľadali partnerov aj mimo Európskej únie, pokiaľ ide o zdroje, ktoré by sa mohli na tento účel použiť,“ uviedol Robert Fico.

Podpora nájomného bývania

V prípade projektu štátnej podpory nájomného bývania sa čaká na rozhodnutie Európskej komisie, či ide o povolenú štátnu pomoc. Počas predošlých vlád boli uzavreté rámcové dohody so súkromnými spoločnosťami na výstavbu nájomných bytov s podporou štátu.

„Momentálne čakáme na definitívne rozhodnutie Bruselu, či je to alebo nie je to povolená štátna pomoc. Ak je to povolená štátna pomoc, a my budeme tlačiť na Brusel, aby odpoveď prišla čo najrýchlejšie, v tom okamihu môžu dve zahraničné firmy aktivovať prácu na výstavbe nájomných bytov s použitím súkromných zdrojov, prípadne kupovať už postavené byty, ktoré sa budú dávať do nájomného sektoru,“ priblížil premiér.

Pokles úrokových sadzieb

Naďalej platí, že Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bude pokračoval v poskytovaní výhodných úverov na zabezpečenie nájomného bývania. Pre mestá a obce majú tieto úvery úrokovú sadzbu 1 %, pre fyzické osoby je to skoro 5 %.

„Dobrá správa je, že Európska centrálna banka oznamuje na jún prvý pokles úrokových sadzieb. Dnes sme na úrovni 5,5 % a pôjde to asi na 5 %,“ poznamenal Robert Fico.

To by podľa neho mohlo spôsobiť tlak na pokles úrokových sadzieb nielen pri týchto úveroch, ale aj pri hypotekárnych úveroch. Štátneho tajomníka Igora Chomu požiadal, aby oblasti nájomných bytov venoval veľkú pozornosť.