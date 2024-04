Ministerstvo dopravy potrebuje urgentne financie, Fico chce oslobodiť obchvaty miest od diaľničných známok (video)

Ministerstvo dopravy SR urgentne potrebuje finančné prostriedky na ďalšie projekty. Po kontrolnom dni to uviedol predseda vlády Robert Fico. Všetky voľné zdroje, ktoré mal rezort k dispozícii, už má totiž vyčerpané alebo zazmluvnené.

„Pripravujeme inovatívne myšlienky využívania málo využívaného súkromného kapitálu na Slovensku,“ vyhlásil premiér. Ak by sa štátu podarilo získať extra 500 mil. eur vedel by urobiť prípravné práce na mnohých dôležitých projektoch.

Zmeny pri obchvatoch

Fico zároveň informoval, že minister dopravy Jozef Ráž navrhne vláde, aby oslobodila od diaľničných známok obchvaty miest. Týkalo by sa to Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova.

„Na všetky tieto obchvaty, ktoré su diaľnicami, nebude treba diaľničnú známku,“ vyhlásil predseda vlády. Podľa neho sa týmto krokom výrazne odľahčia cesty v samotných mestách.

Čakajú na rozhodnutie Bruselu

Premiér taktiež potvrdil, že stále čakajú na rozhodnutie Bruselu ohľadne možnosti podpory leteckého prepojenia medzi Bratislavou a Košicami.

Podľa neho je všetko pripravené a ak štát získa kladnú odpoveď, bude môcť rozbehnúť súťaž. Avizoval už troch až štyroch možných záujemcov. „Chceme to podporovať finančne, samostatne by to neprežilo,“ zhodnotil Fico.

Spomenul aj cestu do Číny

Krátko sa vyjadril aj k železničnej doprave, predovšetkým trati Bratislava – Komárno. Podľa neho tu plánujú postaviť druhú koľaj. „Je to veľmi dobrý príklad pre PPP projekty. Musíme vtiahnuť do výstavby infraštruktúry aj súkromný kapitál,“ stručne zhodnotil Fico.

V tej súvislosti spomenul aj plánovanú cestu do Číny. Premiér sa vyjadril aj výstavbe križovatky, ktorá umožňuje prepojenie D1 a D4. „Teší ma správa, že táto investícia bude v prve etapa dokončená do konca tohto roka,“ doplnil.

