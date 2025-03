Ryanair oslavuje desať rokov v Bratislave. Pribudnú nové pravidelné destinácie aj ďalšie lietadlo

Letisko M. R. Štefánika si pripomína 10. výročie od otvorenia základne írskeho leteckého dopravcu Ryanair v Bratislave. Najväčšia európska aerolinka spustila priame lety z Bratislavy pred takmer 20 rokmi, 10. októbra 2005, a po desiatich rokoch svojho pôsobenia v hlavnom meste otvorila na letisku v Bratislave aj svoju „bázu“ s dvoma „bázovanými“ lietadlami.

Nové letecké linky z Bratislavy

V októbri tohto roka sa základňa Ryanairu v Bratislave ešte rozšíri o ďalšie, už tretie lietadlo.

„Veľmi nás teší, že pri príležitosti okrúhleho jubilea základne dopravcu na letisku v Bratislave môžeme oznámiť spolu s dopravcom aj päť nových leteckých liniek do nových destinácií, a to Bari, Miláno-Malpensa a Gdansk, ku ktorými sa v júni pridajú aj odlety do Zadaru a na grécky ostrov Skiathos. Spolu tak bude Ryanair prevádzkovať v letnom letovom poriadku, ktorý štartujeme práve dnes, celkovo 24 pravidelných liniek z Bratislavy,“ oznámil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Od roku 2005, teda od začiatku svojho pôsobenia na letisku v Bratislave, prepravil Ryanair z Bratislavy už viac než 16 miliónov cestujúcich na príletoch a odletoch. Prvé lety dopravcu smerovali z Bratislavy v októbri 2005 do Londýna-Stanstedu, Dublinu, Milána-Bergama a do Frankfurtu, pričom prvé tri letecké spojenia sú nepretržite v prevádzke na bratislavskom letisku už takmer 20 rokov. Po takmer dvoch desaťročiach bude však letecká linka do Milána-Bergama od dnešného dňa nahradená priamym spojením do Milána-Malpensy, hlavného a najväčšieho letiska tohto mesta.

Ryanair oslávi 40 rokov svojich prvých letov v Európe

„Po spoločných rokovaniach sa nám podarilo s dopravcom Ryanair dohodnúť rozšírenie svojej existujúcej základne v Bratislave o tretie lietadlo od októbra 2025. Veríme, že tak aj v zimnom letovom poriadku budeme môcť cestujúcim predstaviť nové letecké spojenia s odletom z Bratislavy,“ dodal generálny riaditeľ Dušan Novota.

Rok 2025 je zároveň významným míľnikom aj pre samotného dopravcu Ryanair, ktorý si 8. júla 1985 pripomenie okrúhlych 40 rokov od spustenia svojich prvých letov v Európe.

Ryanair prevádzkuje svoje lety z Bratislavy lietadlami typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 cestujúcich, resp. Boeing 737 MAX s kapacitou 197 cestujúcich. Najviac cestujúcich Ryanairu smeruje každoročne z Bratislavy do Londýna, tento rok ho vďaka denným letom bude nasledovať Alghero na talianskej Sardínii.