V Bratislave pribudne až šesť nových leteckých liniek, dostanete sa do Kodane, Milána či Zadaru

Až šesť nových leteckých liniek, aj nový letecký dopravca, pribudnú v letnom letovom poriadku, ktorý začne platiť na Letisku M. R. Štefánika zmenou času od 30. marca. Už v nedeľu poletia prví cestujúci novými priamymi letmi z Bratislavy do talianskych miest Bari a Miláno-Malpensa, od 1. apríla sa otvorí nová letecká linka do poľského Gdanska.

Nové pravidelné lety

„Bratislava získava po siedmich rokoch opäť priame letecké spojenie s Poľskom, s krásnym mestom Gdansk. Z talianskych miest sú novinkami lety Ryanairu do Bari a na hlavné milánske letisko Malpensa. Od júna pribudnú nové sezónne pravidelné lety do Chorvátska, konkrétne do Zadaru, a na grécky ostrov Skiathos, rovnako s Ryanair. Koncom júna privítame na letisku nového leteckého dopravcu Norwegian, s ktorým prinesieme cestujúcim priame lety do Kodane,“ vymenoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota novinky letného letového poriadku.

Ten bude platiť na letisku od 30. marca do ďalšej zmeny času, do konca októbra 2025. Bratislava bude mať opäť priame letecké spojenie s Chorvátskom, so známym letoviskom Zadar, ktoré sa nachádza neďaleko Makarskej riviéry.

Sezónna linka Ryanairu do Zadaru bude rovnako ako linka na grécky ostrov Skiathos dostupná v letnej sezóne od júna do septembra. Z bratislavského letiska sa bude navyše možné letecky dopraviť aj na chorvátsky ostrov Brač – dovolenky má vo svojej ponuke CK Satur.

Lety do Kodane a Istanbulu

Novinkou je príchod nového leteckého dopravcu Norwegian, s ktorým sa podarilo letisku obnoviť spoluprácu po 11 rokoch a ktorý spustí od 28. júna 2025 pravidelné priame lety z Bratislavy do dánskeho hlavného mesta Kodaň s frekvenciou 2 x týždenne. Viac priamych letov do Turecka ponúkne dopravca Pegasus Airlines. Okrem celoročnej linky do Istanbulu (letisko Sabiha Gökçen) spúšťa už od apríla opäť aj pravidelnú sezónnu linku do tureckej Antalye.

V porovnaní s minulým rokom pritom zvyšuje frekvenciu letov v prázdninových mesiacoch až na štyri lety týždenne, pričom obe svoje linky spustil vlani Pegasus Airlines s dvoma letmi do týždňa. Navyše v Istanbule je možné prestupovať aj do ďalších destinácií vo vnútrozemí Turecka (Izmir, Kayseri, Ankara), alebo na Blízkom východe.

Dopravca Ryanair zvýšil frekvenciu letov do Alghera na Sardínii na sedem letov týždenne, do talianskeho letoviska sa tak poletí z Bratislavy denne. Najviac pravidelných a charterových letov je z Bratislavy počas leta naplánovaných do tureckej Antalye (takmer 1 300 príletov a odletov), za ňou nasleduje spomínané Alghero, egyptská Hurghada, a okrem letov do Londýna a Milána sa medzi top destinácie leta dostala aj Larnaka na Cypre a Burgas v Bulharsku.

Elektronická cestovná autorizácia

Český dopravca Smartwings, ktorý zabezpečuje väčšinu letov pre cestovné kancelárie, ponúka aj pravidelné lety, ktoré si môže zakúpiť aj individuálni cestujúci, a to v období od júna do septembra. Z Bratislavy bude v letných mesiacoch lietať na grécke ostrovy Rodos, Kréta, Korfu, Zakynthos, na Malorku, do bulharského Burgasu, cyperskej Larnaky a do mája aj do Dubaja.

Spolu budú môcť využiť cestujúci z bratislavského letiska 39 pravidelných liniek do 36 destinácií v 17 krajinách, ktoré zabezpečí šesť leteckých dopravcov – Ryanair, Pegasus Airlines, Wizz Air, Smartwings, Norwegian a Air Cairo. Najviac pravidelných leteckých liniek, spolu 24, vybavuje dopravca Ryanair, ktorý otvára od jari a leta aj päť úplne nových leteckých liniek (Bari, Miláno-Malpensa, Gdansk, Zadar, Skiathos).

Od 2. apríla 2025 musia cestujúci odlietajúci do Spojeného kráľovstva povinne vyplniť elektronickú cestovnú autorizáciu (ETA), a to najneskôr tri pracovné dni pred odletom. Bez povolenia ETA nebude možné do Veľkej Británie vycestovať (okrem výnimiek). Z Bratislavy sa lieta do Londýna (letiská Stansted a Luton), Manchesteru, Edinburghu a Leedsu-Bradford.

Prenájom lietadiel od dopravcov

Okrem pravidelných letov ponúknu v letnej sezóne cestovné kancelárie pre svojich dovolenkárov celkovo na výber zo 43 destinácií s odletom z Bratislavy do 16 rôznych krajín, ktoré zabezpečí 14 charterových leteckých dopravcov. Novinkami v ponuke cestovných kancelárií sú lety do tureckej Alanye a Dalamanu, do Atén, Káhiry (destinácia Ain Sokhna s CK Hydrotour) či El Alamein v Egypte.

Cestovné kancelárie si v sezóne prenajmú pre klientov lietadlá od 14 leteckých dopravcov. Fanúšikovia lietadiel tento rok uvidia v Bratislave aj nových charterových dopravcov, akými sú Air Nostrum či Electra Airways.