Letisko Košice dosiahlo v jubilejnom roku rekordný počet cestujúcich

Letisko Košice oslávilo storočnicu svojich komerčných letov rekordným počtom vybavených cestujúcich. V roku 2024 prešlo jeho bránami viac ako 739-tisíc cestujúcich, čo predstavuje nárast o 18 % oproti roku 2023 a až o 32 % viac ako pred pandémiou v roku 2019.

Najpopulárnejšie destinácie

Najpopulárnejšími destináciami na pravidelných linkách boli Londýn Luton, Viedeň a Praha. Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva, Thomas Dworschak, vyjadril svoju radosť z úspešného roka a ocenil tím letiska i partnerské letecké spoločnosti.

„Len v roku 2023 sme po prvýkrát prekročili hranicu 600 tisíc vybavených cestujúcich a za uplynulý rok sme sa už výrazne prehupli aj cez 700-tisícovú hranicu. Máme obrovskú radosť z toho, že počet cestujúcich, pre ktorých sme letiskom prvej voľby neustále rastie – medziročne v hrubých číslach o vyše 114 tisíc,“ povedal Dworschak.

Na charterových letoch, ktorých počet cestujúcich vzrástol o 32 %, boli najvyhľadávanejšími destináciami Antalya, Larnaca a Hurghada.

Tomáš Jančuš, člen predstavenstva a zástupca výkonného riaditeľa pre financie, poukázal na úspech nových leteckých spojení.

„Od apríla spoločnosť SWISS navyšuje počet letov do Zürichu a Ryanair začína lety do Zadaru už od začiatku apríla,“ dodal Jančuš.

Zimný letový poriadok 2025

Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR, Igor Choma, rovnako vyzdvihol význam letiska: „Z rekordného roka na košickom letisku sa veľmi tešíme, potvrdzuje to jeho rastúci význam ako dôležitého dopravného uzla pre východné Slovensko.“

Zimný letový poriadok 2025 ponúka spojenia napríklad so Swiss International Air Lines do Zürichu či LOT Poľskými aerolíniami do Varšavy. Ryanair a Wizz Air poskytujú spoje do viacerých destinácií vrátane Londýna a Prahy. Tomáš Jančuš dodal, že v roku 2025 bude letisko veľmi aktívne v investovaní do letiskovej infraštruktúry.