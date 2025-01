Na Letisku M. R. Štefánika pribudnú ďalšie letecké spojenia. Ryanair spustí päť nových priamych liniek na jar a v lete

Na bratislavskom Letisko M. R. Štefánika pribudne na jar a v lete päť nových priamych pravidelných leteckých liniek dopravcu Ryanair.

Ako SITA informovalo Letisko M. R. Štefánika, od začiatku letného letového poriadku, ktorý sa v letectve mení so zmenou času, teda od konca marca, spustí írsky dopravca pravidelné lety do poľského mesta Gdansk, do talianskeho mesta Bari a na hlavné letisko v Miláne – na medzinárodné letisko Malpensa.

24 pravidelných liniek počas leta

Od júna do septembra k nim pridá aj pravidelné lety do chorvátskeho prímorského mesta Zadar a na grécky ostrov Skiathos.

Leteckú linku do Milána-Bergama, ktorá je v Bratislave v prevádzke nepretržite od jej spustenia pred takmer 20 rokmi, nahradí letecká linka na najväčšie letisko v Miláne, letisko Miláno-Malpensa. Lety do Milána, ktoré patrí medzi top tri najvyužívanejšie pravidelné linky z Bratislavy, tak zostávajú zachované. Ryanair bude spolu počas leta 2025 prevádzkovať z Bratislavy 24 pravidelných leteckých liniek, pričom vlani v lete prevádzkoval 21 liniek.

Ryanair zároveň umiestni od októbra na svoju základňu v Bratislave tretie lietadlo a tento rok plánuje prepraviť z Bratislavy 1,1 milióna cestujúcich, čo o 25 % viac ako vlani.

Pribudne aj nové lietadlo

„Po desiatich rokoch od otvorenia leteckej základne Ryanairu na letisku v Bratislave v roku 2015, vtedy s dvoma lietadlami, sa rozširuje základňa o ďalšie lietadlo. Symbolicky práve v roku, keď oslávime okrúhlych 20 rokov pôsobenia Ryanairu v Bratislave,“ pripomenul generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

„Sme radi, že po vzájomnej spolupráci s ministrom dopravy Jozefom Rážom, ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim a s vedením Letiska M. R. Štefánika môžeme oznámiť takýto významný rozvoj na letisku v Bratislave. Ten zahŕňa ďalšie lietadlo na našej základni v Bratislave, päť nových leteckých liniek, zvýšenie frekvencií letov pri ôsmich existujúcich linkách, ročný nárast o vyše 200-tisíc cestujúcich aj nové pracovné príležitosti,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave Jason McGuinness, obchodný riaditeľ leteckej spoločnosti Ryanair.