ZSSK zmodernizuje 33 "Bagiet", obnova regionálnych vlakov bude stáť takmer 38 miliónov eur - FOTO

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ukončila verejnú súťaž na obnovu 33 dieselmotorových jednotiek radu 813/913, známych ako „Bageta“. Komplexnú modernizáciu zabezpečí spoločnosť ŽOS Zvolen, ktorá predložila ponuku vo výške 935-tisíc eur bez DPH (1,15 mil. eur s DPH) za jednu jednotku.
Spolu teda ide o sumu vo výške takmer 30,9 milióna eur bez DPH (37,95 mil. eur s DPH). Projekt napokon financuje ZSSK z vlastných zdrojov, pričom modernizované regionálne vlaky by mali začať premávať už v roku 2026.
Nižšia poruchovosť
Výsledná cena je nižšia než pôvodne predpokladaná maximálna hodnota zákazky, ktorú dopravca predpokladal na úrovni 900- až 950-tisíc eur za jednu jednotku. Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, celková investícia je menej ako pätinová v porovnaní s nákupom nových motorových vlakov. Modernizované jednotky budú mať kapacitu približne 115 miest na sedenie. Obnova tak vychádza približne na 8 130 eur na jedno miesto na sedenie.
„Modernizácia predĺži životnosť Bagiet o 10 až 15 rokov a je dnes najrýchlejším a ekonomicky najefektívnejším spôsobom, ako priniesť komfortné vlaky do regiónov, kde je železničná doprava dôležitou verejnou službou,“ uviedol Baček s tým, že projekt prinesie aj prevádzkové úspory súvisiace s nižšou poruchovosťou.
Modernizácia sa týka jednotiek určených pre regionálne trate s nižšími traťovými rýchlosťami do 90 km/h, kde sa v dohľadnom čase nepočíta s elektrifikáciou. Obnovené vozidlá budú nasadzované najmä v Banskobystrickom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji.
Nový štandard
Modernizované vlaky budú nasadzované napríklad na tratiach Košice – Mukačevo, Prievidza – Topoľčany, Trenčín – Chynorany, Štúrovo – Levice – Nové Zámky, Kraľovany – Trstená, Vrútky – Prievidza, Zvolen – Horná Štubňa či Zvolen – Banská Štiavnica.
Zo súčasných 44 jednotiek prejde obnovou 33, zvyšné budú po dožití postupne vyradené. Každá modernizovaná Bageta získa klimatizáciu, nový interiér so sedadlami, obkladmi a LED osvetlením, zásuvky, Wi-Fi a USB porty, ako aj priestor na bicykle a kočíky. Súčasťou obnovy je aj výmena technicky zastaraných otvorených WC za ekologické vákuové toalety.
ZSSK deklaruje, že počas modernizácie zabezpečí náhradné súpravy, aby bol dopad na cestujúcich minimálny. Po úplnom nasadení obnovených Bagiet sa očakáva, že v novom štandarde odvezú viac ako dva milióny cestujúcich ročne.