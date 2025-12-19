ZSSK upozorňuje na výluku, vlaky na Ukrajinu budú kvôli elektrifikácii trati jazdiť iba do stanice Čop

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na dočasnú zmenu trasy medzinárodných vlakov R 961 a R 964 na linke Košice – Užhorod. Od 19. decembra 2025 budú tieto spoje jazdiť len do pohraničnej stanice Čop v dôsledku neplánovanej rekonštrukcie železničnej infraštruktúry v Čope, na základe požiadavky Ukrajinských železníc.
Toto opatrenie potrvá do ukončenia elektrifikácie trate medzi Čopom a Užhorodom, ktorá by podľa Ukrajinských železníc mala byť ukončená do apríla 2026. Obmedzenie sa týka vlakov R 964, ktorý premáva z Košíc (17:46) do Čopu (21:41 miestneho času +1 h) a odtiaľ pôvodne pokračuje do Užhorodu (22:11 – 22:35 miestneho času +1 h) a R 961, ktorý vypravuje zo Užhorodu (8:09 miestneho času +1 h) do Čopu (8:31) a následne do Košíc (9:59 – 12:18).
Pre cestujúcich smerujúcich ďalej do Užhorodu zabezpečia Ukrajinské železnice náhradnú prepravu elektrickou jednotkou, ktorá bude nadväzovať na vlaky R 961 a R 964 v stanici Čop.
ZSSK zdôrazňuje význam poskytovania aktuálnych informácií o všetkých zmenách v prevádzke v reálnom čase a odporúča cestujúcim sledovať dostupné komunikačné kanály na získanie najnovších aktualizácií o mimoriadnych opatreniach a dopravných úpravách.