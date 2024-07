Vodiči, pozor! 11. júla prebehne úplná uzávierka mosta v obci Malá Ida

Vo štvrtok 11. júla sa motoristi musia pripraviť na úplnú uzávierku mosta v Malej Ide (okres Košice-okolie).

Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, most M7748 na ceste č. II/548 v zastavanom území obce Malá Ida bude v predmetný deň uzavretý od 8:00 do 14:00. Dôvodom uzávery sú stavebné práce na rekonštrukcii mosta.

Pripravené obchádzkové trasy budú obojsmerné. Pre osobnú dopravu je obchádzka v dĺžke 300 metrov, osobné autá a autobusy budú presmerované na miestne komunikácie obce Malá Ida. Obchádzka pre nákladnú dopravu je v dĺžke 54 km.

„Pre nákladnú dopravu bude cestná premávka z cesty II/548 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie do Košíc, miestnu časť Pereš a odtiaľ po ceste I/16 cez Šacu a Čečejovce do Moldavy nad Bodvou. Ďalej povedie po ceste II/550 do Jasova a následne po ceste II/548 cez Rudník, Nováčany a Hodkovce do Malej Idy,“ informovala Ivanová.