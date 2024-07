Oprava mosta Hradská vo Vrakuni je nevyhnutná, začínajú sa práce na dočasnom premostení

Začínajú práce na dočasnom premostení na Hradskej. Informoval o tom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s tým, že prípravy komplexnej modernizácie mosta na Hradskej vo Vrakuni sú v plnom prúde.

V najbližších dňoch sa budú realizovať ďalšie práce, ktoré predchádzajú samotnej modernizácii mosta, a to najmä zabezpečenie dočasného premostenia a prístupových ciest k nemu.

Most je vo veľmi zlom stave

Ako magistrát informoval, most Hradská je po viac než polstoročí používania vo veľmi zlom stave a oprava je preto nevyhnutná.

V posledných mesiacoch vykonali niekoľko krokov. Najskôr demontovali drevené časti lávok pre peších a vytvorili chodníky po bokoch mosta pre chodcov, a následne z mosta vylúčili dopravu nad 7,5 tony s výnimkou mestskej hromadnej dopravy.

Teraz sa začína s premostením, ktoré bude v blízkosti mosta Hradská. Okrem osádzania premostenia budú vytvárať aj prístupové cesty a v priebehu júla sa začne s výstavbou energomosta potrebného na prekládku sietí.

Osobné autá pôjdu obchádzkou

Tieto práce budú prebiehať bez obmedzenia dopravy. Keď sa dokončí premostenie, most Hradská bude uzatvorený, a to až do času, kým sa nedokončí jeho kompletná modernizácia.

Premostenie budú môcť využívať chodci, cyklisti, vozidlá mestskej dopravy a tiež záchranné zložky.

Pre vodičov osobných vozidiel bude prejazd po dočasnom premostení zakázaný a budú musieť využiť niektorú z obchádzkových trás, ktoré magistrát včas zverejní.