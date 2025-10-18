Rekonštrukcia Hlavnej stanice Bratislava je o krok bližšie k realizácii, ŽSR hľadajú projektanta rekonštrukcie

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú zhotoviteľa projektovej dokumentácie (PD) na rekonštrukciu Hlavnej stanice Bratislava. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,7 milióna eur. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 14. novembra.
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie PD v stupni stavebný zámer a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu vrátane geodetického zamerania, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu. „Zhotoviteľ PD v prípade potreby zabezpečí aj predĺženie právoplatnosti vydaného a právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby príslušným orgánom až do doby odovzdania staveniska,“ konštatuje obstarávateľ.