Rekonštrukcia Hlavnej stanice Bratislava je o krok bližšie k realizácii, ŽSR hľadajú projektanta rekonštrukcie

Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 14. novembra.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hlavna stanica.jpg
Hlavná stanica v Bratislave. Foto: www.facebook.com
Bratislava Železničná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Bratislava

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) hľadajú zhotoviteľa projektovej dokumentácie (PD) na rekonštrukciu Hlavnej stanice Bratislava. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 2,7 milióna eur. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 14. novembra.

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie PD v stupni stavebný zámer a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu vrátane geodetického zamerania, inžinierskej činnosti a autorského dohľadu. „Zhotoviteľ PD v prípade potreby zabezpečí aj predĺženie právoplatnosti vydaného a právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenie projektu stavby príslušným orgánom až do doby odovzdania staveniska,“ konštatuje obstarávateľ.

Firmy a inštitúcie: Úrad pre verejné obstarávanieŽSR Železnice Slovenskej republiky
Okruhy tém: bratislavská hlavná stanica Projektová dokumentácia

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk