Slovensko má novú digitálnu sieť pre vlaky, ŽSR zaviedli systém GSM-R na trati dlhšej než 300 kilometrov

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili rozsiahlu modernizačnú investíciu, ktorou bola implementáciu digitálneho komunikačného systému GSM-R na hlavnej železničnej trati Varín – Košice – Čierna nad Tisou. Projekt s celkovou dĺžkou takmer 330 kilometrov bol dokončený v zmluvne stanovenom termíne a jeho hodnota dosiahla 40,13 milióna eur bez DPH. Financovaný bol z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a zo štátneho rozpočtu SR.
Kľúčová súčasť systému ERTMS
Ako informovala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, novovybudovaná infraštruktúra je kľúčovou súčasťou európskeho železničného systému ERTMS, pozostávajúceho z dvoch komponentov ETCS a GSM-R. Projekt je súčasťou napájania slovenskej železničnej siete na transeurópsku dopravnú sieť TEN-T a zvyšuje interoperabilitu so železničnými systémami členských krajín EÚ.
Šetrenie na doprave: Ako si vypichnúť obe oči - KOMENTÁR
„Všetkých po nedávnej mimoriadnej udalosti zaujíma, ako sa dá zabrániť nehodám, aká sa stala pod Soroškou. Odpoveďou je jedine moderné zabezpečenie ETCS,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
Stavbu charakterizuje vybudovanie infraštruktúry rádiového a telekomunikačného zariadenia pre zaistenie prevádzky systému ETCS. „Som rád, že môžeme predstaviť na hlavnej koridorovej trati prenosovú sústavu GSM-R, ktorá je základom pre prenos informácií systému ETCS medzi infraštruktúrou a vozidlami. Je pred nami však ešte veľa práce a investícií, ktoré budú potrebné do infraštruktúry, ale aj vozidiel dopravcov,“ dodal Bednárik.
Čo zahŕňa projekt
Projekt zahŕňal výstavbu anténnych stožiarov, technologických kontajnerov, základňových rádiostaníc BTS, elektronickej zabezpečovacej signalizácie a optickej kabelizácie. Stavba nadväzuje na už existujúcu mobilnú rádiovú sieť GSM-R na trase Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica s Českou republikou.
Vlaky REX sa z Bratislavy do Viedne cez Marchegg dostanú rýchlejšie, budú premávať každú hodinu - VIDEO
V súčasnosti prebieha kolaudačný proces a testovanie systému v podmienkach reálnej prevádzky, vrátane mimoriadnych udalostí. „Projekt významne prispeje k zlepšeniu bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity železničnej dopravy v Slovenskej republike a zvyšuje jej konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni,“ skonštatovala Lániková.
ŽSR vyhlásili verejné obstarávanie na obnovu trate medzi Trnavou a Cíferom
Zhotoviteľom stavby bolo Združenie Kontron + AŽD + EŽ, ktoré tvoria spoločnosti Kontron Transportation s. r. o., AŽD Praha s. r. o. a Elektrizace železnic Praha a. s.. Zmluva so ŽSR bola podpísaná 22. marca 2023 s dobou výstavby 600 dní od odovzdania prvého staveniska.