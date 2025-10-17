Diaľničiari opravili úsek D1 medzi Ilavou a Belušou, je plne sprístupnený motoristom

Zároveň oznámili, že sa s opravami posúvajú o niekoľko kilometrov ďalej.
Ivan Kriššák
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila opravu vozovky na úseku diaľnice D1 medzi Ilavou a Belušou. Nový asfaltový povrch dostali oba jazdné pruhy v smere na Žilinu. Úsek je už plne sprístupnený motoristom.

Podľa NDS sa počas prác obmedzoval len ten pruh, v ktorom sa aktuálne pracovalo, aby bol dopad na plynulosť dopravy čo najmenší. Diaľničiari zároveň oznámili, že sa s opravami posúvajú o niekoľko kilometrov ďalej.

Od soboty 18. októbra začnú s výmenou asfaltovej vrstvy na úseku D1 medzi Považskou Bystricou a Bytčou. Opravy sa budú týkať vonkajšieho jazdného pruhu v smere na Žilinu, pričom doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu podľa postupu prác. Práce by mali trvať do konca týždňa.

Najviac opráv diaľnic vykonávame v letnom období, kedy nám počasie skutočne praje. Na jeseň je to s poveternostnými podmienkami menej predvídateľné, napriek tomu s opravami pokračujeme, kým nám to stavebná sezóna a počasie dovolia,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

